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女童送保母家第二天「兩眼出血不治」 網紅鳳梨悲慟：好友一直哭

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才送第二天 女童到保母家托育不慎跌倒亡

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

網紅「鳳梨」吳泓逸今天下午在臉書發文表示，昨天接到蔡姓好友電話，上午將不到一歲的女童帶到位於高雄市仁武區蔡姓保母托育，期間女童阿嬤接到保母通知，女童不慎跌倒撞到頭，沒想到送醫後女童今晨由醫生宣告不治，目前警方已受理女童家屬報案，女童死因有待相驗釐清。

吳泓逸貼文指出，女童昨天早上7點半開開心心出門，才剛送去保母那裡第二天阿嬤想到女童祖母10點多接獲保母電話，說女童站起來不慎跌倒，頭部撞到地墊，但女童還不會站，結果頭部受到嚴重撞擊、兩眼出血昏迷不醒，緊急送醫，腦部出血開刀開了4個多小時，最後腦壓過高，頭蓋骨蓋不上，只能放棄急救。

吳泓逸難過表示，好友哭著對他說，女兒求生意志很強，堅持了好幾個小時才願意斷氣，不知所措下打給他求助，但他也不知能如何幫忙，眼眶也濕了。

根據吳泓逸貼出的醫師診斷證明，女童腦部左側大面積硬腦膜下出血、極度高腦壓併腦水腫、兩眼底出血腦幹失能等，緊急接受腦部減壓手術，還是因病情嚴重搶救無效。

據了解，女童還不到一歲，送到有保母執照的蔡姓保母（53歲）家中托育，才剛送第二天，保母昨天上午通知女童家屬女童不慎跌倒，並通報119送醫，醫院今天上午10點15分宣告女童不治，女童外觀並沒有任何瘀青痕跡。

高雄市仁武警分局昨晚獲報，依規定受理，通報高雄市社會局家防中心啟動兒少保護機制，並通知相關人員製作筆錄，橋頭地檢署檢察官今天上午完成相驗，女童死因有待釐清。

高雄市社會局家防中心主任李慧玲表示，目前全案已進入司法程序，家防中心將針對行政部分進行調查，初步了解，蔡姓保母有執照，並托育不只蔡姓女童一人，家防中心目前已將蔡姓保母停托，如確定有不當對待孩子事實，將依兒少福利權益保障法開罰、公布保母姓名，並依法撤銷執照。

高雄市仁武區一名不到一歲蔡姓女童昨天被托育到蔡姓保母家中，不知何原因突然跌倒撞到頭，送醫不治。圖／擷取自鳳梨 吳泓逸臉書
高雄市仁武區一名不到一歲蔡姓女童昨天被托育到蔡姓保母家中，不知何原因突然跌倒撞到頭，送醫不治。圖／擷取自鳳梨 吳泓逸臉書
高雄市仁武區一名不到一歲蔡姓女童昨天被托育到蔡姓保母家中，不知何原因突然跌倒撞到頭，送醫不治。圖／擷取自鳳梨 吳泓逸臉書
高雄市仁武區一名不到一歲蔡姓女童昨天被托育到蔡姓保母家中，不知何原因突然跌倒撞到頭，送醫不治。圖／擷取自鳳梨 吳泓逸臉書
高雄市仁武區一名不到一歲蔡姓女童昨天被托育到蔡姓保母家中，不知何原因突然跌倒撞到頭，送醫不治。圖／擷取自鳳梨 吳泓逸臉書
高雄市仁武區一名不到一歲蔡姓女童昨天被托育到蔡姓保母家中，不知何原因突然跌倒撞到頭，送醫不治。圖／擷取自鳳梨 吳泓逸臉書
高雄市仁武區一名不到一歲蔡姓女童昨天被托育到蔡姓保母家中，不知何原因突然跌倒撞到頭，送醫不治。圖／擷取自鳳梨 吳泓逸臉書
高雄市仁武區一名不到一歲蔡姓女童昨天被托育到蔡姓保母家中，不知何原因突然跌倒撞到頭，送醫不治。圖／擷取自鳳梨 吳泓逸臉書

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