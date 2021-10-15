陸船趁黃漁汛期越界 金門海巡強勢登檢

近期是金門黃漁汛期間，海域內高價黃魚、白鯧盛產，近日有大陸漁船越界捕魚，金門海巡隊部署多艘巡防艇於重點海域防堵，昨日深夜查獲「無船名」1船5人，押返料羅港留置調查，全案將依違反兩岸人民關係條例進行裁罰。

金門海巡隊組主任廖峻德表示，海巡署第十二巡防區指揮部近期發現大陸漁船越界，違法佈放浮水式流刺網捕撈作業，為有效維護金門海域資源與漁民權益，近日統籌調度重點海域巡弋，昨日夜間21時59分，巡防區雷達發現田埔1.5浬有漁船蹤跡，立即通報海巡隊線上PP-10039艇及CP-1020艇前往查處，隨即截獲「無船名」1船5人。

廖峻德說明，由於近期風浪很大，過程中海巡人員冒著6-7級大浪（浪高2-3公尺）強勢登檢「無」船，因疫情考量著全套防疫裝備，控制人船後隨即實施全面性清艙檢查，除船上約3公斤漁獲當場海拋，未發現豬肉及其他肉類相關製品。

海巡隊人員為現場的大陸漁民逐一量測體溫及清潔消毒後，立即押返料羅港留置調查，全案將依違反兩岸人民關係條例進行裁罰。