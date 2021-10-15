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影／嘉義鐵皮屋火警撲滅見焦屍 起火原因不明

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市水源地某鐵皮屋昨天中午失火，消防員獲報到場滅火後發現一具焦屍、無法辨識身分，疑住屋內翁姓男子，但翁男生前無異狀、家屬無法指認、今天相驗。

檢警今天相驗無法確定死者身分、死因，也不確定起火原因，預定下周解剖、取DNA確認身分、死因， 起火原因仍待消防局火調科鑑識。

嘉義市消防局昨天中午接獲報案，指在住家發現圳頭里一處鐵皮屋冒出濃煙，因地處偏僻，報案人指引消防車到達現場，約20分鐘就滅火，清理火場時在屋內發現一具男焦屍，因明顯死亡，現場交由轄區員警處理。

據了解，該處空地無門牌的鐵皮屋為49歲翁男住處，翁有身心疾病，警到場採證未發現打鬥痕跡，現場未發現遺書，另死者13日曾與家人電話聯繫時，翁的家屬也未發現異樣，無法確認是否是翁男。

嘉義市東度昨天中午一處鐵皮屋發生火警，滅火後發現焦屍。記者卜敏正／翻攝
嘉義市東度昨天中午一處鐵皮屋發生火警，滅火後發現焦屍。記者卜敏正／翻攝

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