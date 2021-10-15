漁汛中國漁船越界 金門海巡冒大浪強勢登檢押回
金門海巡隊今天表示，漁汛期間，海域高價黃魚、白鯧盛產，中國漁船越界作業；第九（金門）海巡隊人員冒著高達2至3公尺的大浪強勢登檢，查獲「無船名」1船5人，押返調查。
海巡署金門海巡隊發布新聞稿表示，第12巡防區指揮部近期發現中國漁船越界，違法布放浮水式流刺網捕撈作業。為了維護金門海域資源與漁民權益，近日統籌調度重點海域巡弋。巡防區雷達昨天深夜發現田埔1.5浬有漁船蹤跡，立即通報海巡隊線上PP-10039艇及CP-1020艇前往查處。
海巡隊組主任廖峻德表示，雙艇在海域截獲「無船名」1船5人，過程中海巡人員冒著高達2至3公尺的6、7級風浪強勢登檢。因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量，海巡人員身著全套防疫裝備，控制人船後，實施全面性清艙檢查。除船上約3公斤漁獲當場海拋，未發現豬肉及其他肉類相關製品。
廖峻德表示，現場人員並逐一實施體溫量測及清潔消毒後，立即將人船押返料羅港留置調查。全案將依違反兩岸人民關係條例進行裁罰。
海巡署表示，對於中國漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，維護金門海域漁業資源。
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