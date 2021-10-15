兩天了都找不到母親！城中城受難家屬哀痛向馬英九陳情

高雄鹽埕城中城大火釀46死，58歲林姓女子為火災罹難者家屬，事發至今仍未找到住在七樓的81歲母親；今天下午前往高雄市立殯儀館向罹難者靈前致意時，林女特地向前總統馬英九陳情，她哀痛表示，母親失蹤兩天仍未找到，內心相當煎熬疲憊。

林女說，81歲母親居住在城中城大樓的7樓20多年，兩人每天都會通電話；火災前一晚，兩人還在電話中，開心聊著剛出生的孫女有多可愛，豈料，在電視上看到火警消息，才得知母親遇難。

林女嫁到彰化多年，得知火警消息，請女兒開車趕赴高雄尋找人，但從事發至今看了多張死者照片，以及2具遺體都沒找到母親；她深怕，其他家屬可能認錯遺體。

今天下午前總統馬英九前往高雄市立殯儀館向罹難者靈前致意，林女特地前往陳情，她說，自己是母親的獨生女，行動又不方便，現在又找不到母親，就像熱鍋上的螞蟻，內心糾結相當也痛苦。