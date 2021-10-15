6旬獨居翁不慎從床上摔倒 行動不便難起身報警求助

不小心跌倒對一般人是小事，但在獨居老人眼裡卻是件要緊事。台北市南港區65歲林姓老翁日前在家跌倒，因行動不便、雙腳沒力，許久難以起身，見家中無人幫忙，遂報警求助。警方到場先關心老人是否受傷，接著將他攙扶至床上安置，雖然只是舉手之勞，但林翁不斷感謝警員迅速到場協助，讓他深感窩心。

南港分局南港派出所警員陳昭男、洪振偉本月6日獲報有老人在家跌倒，前往南港路一段一處住家查看，發現家中僅有林翁一人，他輕生哀嚎表示自己要拿東西，結果不慎從床跌落在地，由於雙腳無力、行動不便無法站起，只好打110求助。

林翁說自己有洗腎病史，平時有看護幫忙照顧生活起居，不料當天看護不在、無內只有他一人，嘗試許久仍無法起身；他感謝警員2人的暖心幫忙，不斷關心他是否受傷、著涼。