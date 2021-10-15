台南警全面啟用電子巡簽系統 有全國首創功能強化治安
台南市警局下午3點舉行電子巡簽舉辦系統發表會，是繼新竹市、台北市、嘉義市、新北市，全國第5個全面實施電子巡簽警局，局長方仰寧表示，台南電子巡簽系統今年5月31日全面上線啟用，全市5056處巡邏點均更換為電子巡邏箱，從啟用至今已巡簽53萬2580筆，除巡邏箱電子化，系統也設計整合刑事、交通等資料庫，即時提供員警最新轄區治安、交通熱點資訊，有效提升執法效能。
市長黃偉哲表示，台南市雖然不是最早起用電子巡簽的，但像是後端資料庫分析及大數據的建立，是比起其他縣市的強項，使用電子巡簽的好處一年節省60萬張紙就是省下一年60萬元，電子巡簽比起紙本巡簽，還有簡化流程、提升效率及節能減碳等好處，也不必擔心被有心人得知警察巡邏時間及頻率。
台南市警察局長方仰寧表示，體恤同仁執行勤務之辛勞，2020年3月成立「台南電子巡簽系統」推動小組，開發「台南電子巡簽(督導)APP」、「巡簽管理平台」，以M-Police或個人智慧型手機電子感應方式，取代傳統紙筆巡簽。市長批准動支市府第二預備金新台幣665萬元，推動建置事宜，在今年5月全面完成上路。
方仰寧說「電子巡簽系統」就是要同仁覺得好用，將全市5056處傳統巡邏箱全從管理角度，單位主官(管)能利用系統隨時掌握員警巡簽軌跡，快速彙整各巡邏點巡簽資料，有效減少管理成本；另系統整合本市交通、刑案及報案資料等大數據資料庫，提供治安熱點資訊，使第一線員警能及時接收各巡邏點治安資訊，形成執法重點，有效提升整體勤務效益，相關系統功能設計，均為全國首創運用。
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