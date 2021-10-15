快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

福原愛失婚後連公司也倒？驚傳20年好友辭職閃人

南三段丹大溪登山隊遇雨受困 消防、空勤陸空搜救出動

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

近期山域事故頻出不斷，造成消防搜求人員疲於奔命，南投縣消防局日前接獲海巡署轉報，指一支來自台中市的7人登山隊，因圓規颱風外圍環流影響風強雨大，受困在丹大溪源營地，因山區一度風強雨驟，分兩梯次前往馳援外，並向空勤申請直升機於今天順利執行接載吊掛返回。

南投縣消防局第三大隊指出，56歲鄢姓男子帶領的7人登山隊，10月7日從花蓮瑞穗入山，原預計今天由南投郡大林道下山，10月12日上午7時透過衛星電話向外求援，表示當時山區雨勢大，從11日凌晨到12日都未停歇，且南三段丹大溪源營地兩邊溪水過不去，因而受困當地，在考量受困人員安危下，先調派一梯次5人地面部隊馳援挺進。

南投消防三大隊後研判事發地點，靠近花蓮縣及南投縣山區交界處，抵達現場需時5天，立即啟動山域救援機制，一方面派出消防、山搜義消、林務局人員外，也不斷嘗試撥打領隊衛星電話未果，前進指揮所於13日16時在雨勢仍不停歇情況下，再派第二梯次山搜義消人員，攜充裕物資前往支援。

前進指揮所之後與領隊取得聯繫後，指出團友中有一名稍失溫，其餘狀況尚可，糧食飲水可撐兩天，前進指揮所因此一面安撫受困人員不安情緒，並保持聯絡掌握現場動態，也即向空勤申請直升機執行吊掛，今天上午落地竹山鎮消防署訓練中心，順利完成救援任務。

南投消防局再次向廣大山友呼籲，登山前隨時注意未來登山地點天候狀況，另手機可以先行下載「119報案APP」，幾乎沒有通訊信號的高難度百岳，務必租借衛星電話，以利發生事故報案時，讓119值勤人員可以獲知待救者的座標位置。

7人登山隊因圓規颱風受困在丹大溪源營地，南投消防局派二梯次山搜義消前往馳援外，並向申請空勤直升機於今天順利載回。圖／南投縣消防局提供
7人登山隊因圓規颱風受困在丹大溪源營地，南投消防局派二梯次山搜義消前往馳援外，並向申請空勤直升機於今天順利載回。圖／南投縣消防局提供
7人登山隊因圓規颱風受困在丹大溪源營地，南投消防局派二梯次山搜義消前往馳援外，並向申請空勤直升機於今天順利載回。圖／南投縣消防局提供
7人登山隊因圓規颱風受困在丹大溪源營地，南投消防局派二梯次山搜義消前往馳援外，並向申請空勤直升機於今天順利載回。圖／南投縣消防局提供
7人登山隊因圓規颱風受困在丹大溪源營地，南投消防局派二梯次山搜義消前往馳援外，並向申請空勤直升機於今天順利載回。圖／南投縣消防局提供
7人登山隊因圓規颱風受困在丹大溪源營地，南投消防局派二梯次山搜義消前往馳援外，並向申請空勤直升機於今天順利載回。圖／南投縣消防局提供
7人登山隊因圓規颱風受困在丹大溪源營地，南投消防局派二梯次山搜義消前往馳援外，並向申請空勤直升機於今天順利載回。圖／南投縣消防局提供
7人登山隊因圓規颱風受困在丹大溪源營地，南投消防局派二梯次山搜義消前往馳援外，並向申請空勤直升機於今天順利載回。圖／南投縣消防局提供

南投 直升機

延伸閱讀

被批執行安檢太消極 消防局：修法是最好解方

城中城大火釀死傷 宜縣消防局：1周複查65棟集合式住宅

影／弱勢戶舊建築消防安檢 嘉市消防為他們裝住警器

竹縣稽查住商混合大樓 安全門難開、消安設備無用

相關新聞

台東客輪凱旋一號疑吸入漂流木屑 船隻熄火10分鐘

台東1艘前往綠島客輪凱旋一號，今天航行途中引擎疑似吸入漂流木木屑，造成熄火，船隻在海上漂流約10分鐘，幸經船員快速排除，...

南三段丹大溪登山隊遇雨受困 消防、空勤陸空搜救出動

近期山域事故頻出不斷，造成消防搜求人員疲於奔命，南投縣消防局日前接獲海巡署轉報，指一支來自台中市的7人登山隊，因圓規颱風...

6旬獨居翁不慎從床上摔倒 行動不便難起身報警求助

不小心跌倒對一般人是小事，但在獨居老人眼裡卻是件要緊事。台北市南港區65歲林姓老翁日前在家跌倒，因行動不便、雙腳沒力，許...

台南警全面啟用電子巡簽系統 有全國首創功能強化治安

台南市警局下午3點舉行電子巡簽舉辦系統發表會，是繼新竹市、台北市、嘉義市、新北市，全國第5個全面實施電子巡簽警局，局長方...

埔里鯉魚潭上午出現不明浮屍 警方調閱影帶查證身分

南投縣埔里鎮鯉魚潭風景區民眾上午通報發現一具浮屍，埔里分局鯉潭派出所警員緊急到場處理，初步了解發現是一名男性浮屍後，通知...

海巡署上校隊長酒醉大鬧 被送妨礙公務恐被拔官

海巡署一名黃姓上校隊長，昨天晚間和友人聚餐喝酒後，搭乘計程車昏睡無法説清楚目的地，司機只好將他載往景美派出所，不料警方上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。