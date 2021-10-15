南三段丹大溪登山隊遇雨受困 消防、空勤陸空搜救出動
近期山域事故頻出不斷，造成消防搜求人員疲於奔命，南投縣消防局日前接獲海巡署轉報，指一支來自台中市的7人登山隊，因圓規颱風外圍環流影響風強雨大，受困在丹大溪源營地，因山區一度風強雨驟，分兩梯次前往馳援外，並向空勤申請直升機於今天順利執行接載吊掛返回。
南投縣消防局第三大隊指出，56歲鄢姓男子帶領的7人登山隊，10月7日從花蓮瑞穗入山，原預計今天由南投郡大林道下山，10月12日上午7時透過衛星電話向外求援，表示當時山區雨勢大，從11日凌晨到12日都未停歇，且南三段丹大溪源營地兩邊溪水過不去，因而受困當地，在考量受困人員安危下，先調派一梯次5人地面部隊馳援挺進。
南投消防三大隊後研判事發地點，靠近花蓮縣及南投縣山區交界處，抵達現場需時5天，立即啟動山域救援機制，一方面派出消防、山搜義消、林務局人員外，也不斷嘗試撥打領隊衛星電話未果，前進指揮所於13日16時在雨勢仍不停歇情況下，再派第二梯次山搜義消人員，攜充裕物資前往支援。
前進指揮所之後與領隊取得聯繫後，指出團友中有一名稍失溫，其餘狀況尚可，糧食飲水可撐兩天，前進指揮所因此一面安撫受困人員不安情緒，並保持聯絡掌握現場動態，也即向空勤申請直升機執行吊掛，今天上午落地竹山鎮消防署訓練中心，順利完成救援任務。
南投消防局再次向廣大山友呼籲，登山前隨時注意未來登山地點天候狀況，另手機可以先行下載「119報案APP」，幾乎沒有通訊信號的高難度百岳，務必租借衛星電話，以利發生事故報案時，讓119值勤人員可以獲知待救者的座標位置。
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