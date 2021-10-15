線上博奕集團開在校園旁 五個月不法所得上千萬遭查緝

台北市大安警分局日前接獲線報，「客萊柏」線上博奕集團將機房架設在桃園地區一處國中旁邊，警方展開偵辦，日前埋伏逮捕機房尹姓女老闆、合夥人江姓夫妻與陳姓女員工等4人，初步估計機房經營5個月，會員逹上百人，非法獲利上千萬元。

警方表示，「客萊柏」線上博奕集團創設QRCODE個人圖碼及製作高投注量表幀，吸引民眾上網簽賭，再以保證「出金」為噱頭，以時下最新「代牌」方式，邀約會員加入群組，提供博奕一條龍服務。

警方成立專案小組蒐證、埋伏監控，掌握尹女嫌在今年5月，以月租1萬8000元代價承租校園旁民宅，架設客萊柏娛樂城簽賭機房，招攬陳嫌等多人成為旗下集團成員，門外架設監視器躲避警方追查，進出由專車接送，行事慎密。