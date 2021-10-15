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埔里鯉魚潭上午出現不明浮屍 警方調閱影帶查證身分
南投縣埔里鎮鯉魚潭風景區民眾上午通報發現一具浮屍，埔里分局鯉潭派出所警員緊急到場處理，初步了解發現是一名男性浮屍後，通知消防分隊派員前來協助打撈，目前已經上岸，但該男子已死亡多時，目前先被載運至殯儀館安放，將進一步追查死者身分及死因。
據警方透露，民眾早上9時許在埔里鯉魚潭觀景台附近散步，看見潭面有不明物剛好出現在潭面上，就近查看發現竟然是一具浮屍，遠遠望去還在潭面上載浮載沉，當場嚇得趕緊向鯉潭派出所報案，警方趕來現場同時也呼叫消防人員前來處置，眾人合力打撈上岸後，男子上半身並未穿著衣物，身體甚至已經有些水腫。
由於男子身分不明，附近也未見可疑人物，警方目前將調閱監視器以釐清落水時間，再進一步追查是否有他殺嫌疑等，以釐清男子真實身分、家屬及居住地。
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