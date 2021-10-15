海巡署上校隊長酒醉大鬧 被送妨礙公務恐被拔官

海巡署一名黃姓上校隊長，昨天晚間和友人聚餐喝酒後，搭乘計程車昏睡無法説清楚目的地，司機只好將他載往景美派出所，不料警方上前了解，黃男因酒醉大聲咆嘯，撥弄員警密錄器，警方施以管束，黃辱罵執勤員警，警方依妨害公務送辦。

海巡署獲報後，表示案件已進入司法程序，對於黃姓上校隊長的失序行為深表遺憾，將以「刑懲併行」原則檢討嚴懲。黃可能因此被拔官，也可能斷送未來升遷少將。