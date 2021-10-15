南鯤鯓代天府學甲慈濟宮合捐警百萬「指紋活體掃描器」

台南市學甲警分局獲南鯤鯓代天府與學甲慈濟宮主動捐贈「指紋活體掃描器及(L/S)系統軟、硬體設備」；以科技鑑識、守護人民，啟用以來已有20位民眾在家人同意下進行建檔，在刑案上也因此識破一起冒名頂替案，為地方治安增添利器。

台南市警察局為營造「科技鑑識、守護人民－讓回家的路不再遙遠」警政策略；學甲警前分局長翁誌宏、前副分局長許文瑞、前隊長柯景祥等幹部多方奔走、居中協調，獲得廟方支持，在疫情期間更顯難能可貴，有了這套鑑識科學儀器設備，陸續為學甲、北門、將軍等沿海居民，透過老人及身心障礙指紋捺印建檔工作，失智、發展遲緩或身心、智能障礙、精神病患，可以找到回家的路。

警方指出，有別於傳統油墨、清潔不易致令人排斥的捺印方式，這組設備採光學掃描方式採取指紋，不僅不會弄髒被捺印人雙手、降低指紋捺印不良率，也可儲存及調閱，遇有刑案發生，現場採獲的指紋，可與儲存於檔案內指紋優先比對，掌握破案契機。該設備可做即時之個人身分辨識，避免冒名頂替案件發生，減少司法資源之浪費，遇有迷途老人亦可儘速比對出身分，以協助其返家。