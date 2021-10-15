砂石場土石壓死小黃運將 家屬痛哭跪求鄭文燦要真相
桃園市承恩砂石場外牆坍塌，大量土石傾瀉壓死戴姓計程車司機。市長鄭文燦今天中午到死者靈堂致意，家屬突然下跪，質疑業者多次開罰仍未停業的合法性，懷疑其中有官商勾結，痛哭跪求鄭給個真相。
家屬質疑砂石場過去有多次違規開罰，為何還能請到執照？而且壓死司機的是洗選砂石所剩棄土，按規定應送廢土清理機構處理，但現場棄土堆的跟山一樣高，導致意外發生。
司機家屬戴文義直言市長鄭文燦「督導不周」，其他家屬也質疑市府管理有問題，「罰了那麼多次，還可以營運，其中是否有官商勾結？」
鄭文燦表示，業者部分已經勒令停工並移送檢調，市府是否有行政單位涉及包庇，也會調查清楚，如果這件事有官員涉及不法，會依法公布身分。
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