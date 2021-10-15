砂石場土石壓死小黃運將 家屬痛哭跪求鄭文燦要真相

桃園市承恩砂石場外牆坍塌，大量土石傾瀉壓死戴姓計程車司機。市長鄭文燦今天中午到死者靈堂致意，家屬突然下跪，質疑業者多次開罰仍未停業的合法性，懷疑其中有官商勾結，痛哭跪求鄭給個真相。

家屬質疑砂石場過去有多次違規開罰，為何還能請到執照？而且壓死司機的是洗選砂石所剩棄土，按規定應送廢土清理機構處理，但現場棄土堆的跟山一樣高，導致意外發生。

司機家屬戴文義直言市長鄭文燦「督導不周」，其他家屬也質疑市府管理有問題，「罰了那麼多次，還可以營運，其中是否有官商勾結？」