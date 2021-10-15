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影／路口自摔不甘心...騎士問怎求償？網一面倒打臉

聯合報 / 記者 陳筠青／即時報導

因為路口施工架設圍籬，汽車提早壓線左轉，此時對向一輛直行機車騎來，不知騎士是否因為突然看到汽車而緊張？結果自摔「犁田」，這肇責應該怎麼判？

一名民眾在爆料公社發文，並且PO出一段行車記錄器影片。只見影片中，一個十字路口因為施工圍起圍籬，一輛正要左轉的汽車，緩慢行駛提前壓線左轉，剛好對向有一輛機車快速騎來，騎士似乎是因為看到汽車，相當緊張而煞車，結果前輪煞車鎖死，只見車身開始扭曲晃動，緊接著就摔車倒地「 犁田」。

PO片的民眾，正是這起交通事故的機車騎士，雖然汽車是靜止的，也沒碰撞到他，但他質疑是否汽車駕駛有責？他也發文詢問網友「交通裁決書 ： 肇事責任無法判定。去調解委員會，汽車駕駛不願意賠錢，已經吿汽車駕駛過失傷害了，汽車直接切雙黃線左轉明顯過失，請問還有什麼方式可以索賠？施工單位有肇事責任嗎？ 怎麼向施工單位求償？」

不過許多網友看完影片，都一面倒紛紛表示：「沒碰撞，你自摔」、「真該感謝汽車有停車，不然機車可能就飛上天了」、「施工單位警示燈、圍籬都有，如何求償呢？」、「汽車有注意且減速，反而機車未減速自摔，要求償難了！」、「前面施工你叫人家到施工圍籬再轉？怎看對向車？」、「你去告監理站吧，當初為什麼發駕照給你？」

因為路口施工架設圍籬，汽車提早壓線左轉，此時對向一輛直行機車騎來，不知騎士是否因為突然看到汽車而緊張？結果自摔「犁田」，這肇責應該怎麼判？這名機車騎士在爆料公社發文並且PO片詢問如何求償？沒想到網友卻一面倒打臉。圖／翻攝「爆料公社」
因為路口施工架設圍籬，汽車提早壓線左轉，此時對向一輛直行機車騎來，不知騎士是否因為突然看到汽車而緊張？結果自摔「犁田」，這肇責應該怎麼判？這名機車騎士在爆料公社發文並且PO片詢問如何求償？沒想到網友卻一面倒打臉。圖／翻攝「爆料公社」

爆料公社 駕照

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