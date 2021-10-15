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台南永康男抱瓦斯桶揚言點火 警消制止送醫觀察中
台南市永康警分局大灣派出所今天清晨接獲報案附近有人意圖輕生，立即派遣巡邏員警前往處理，抵達現場時發現1名男子坐在民宅外面，一旁一桶瓦斯揚言點火「大家一起走」，情緒激動，員警不敢大意立即通知消防隊前來協助處理。
消防員到場拉出水線準備伺機噴水，不料男子發現消防人員靠近，不想被噴水決定不點火，放下瓦斯桶往民宅後面巷弄逃逸，員警尾隨上去並將該男子壓制控制，並請救護人員協助送醫，因男子送醫後有過度換氣現象、意識不清，目前住院觀察中。
附近民眾表示，男子最近情緒不穩、常無預警發作，希望病情穩定前不要讓他任意在社區出沒、以免發生意外。永康分局指出，大灣派出所員警除陪同戒護前往醫院，並通知家屬及通報相關單位進行後續協助。
警方呼籲民眾，發現親友或自身情緒已無法控制，需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。
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