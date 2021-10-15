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車被水泥噴濺索賠45萬未果 強行挾持對方被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

莊男3月間在建築工地施作水泥壓送工程時，不慎將水泥噴濺至路旁黃男自小客車的車體板金，黃索討賠償45萬元未果，持刀恫稱「如果你不賠償我，我就要刺你」，還以手臂勾住莊的脖子，欲將莊拖至他車內，經莊提起告訴，台中地檢署今天依妨害自由、強制等罪將黃男起訴。

黃男（55歲）否認犯行，辯稱「我不是拉他，我是請他看我車子壞的地方，我也沒有對他說恐嚇的話，我拿的是廢鐵，不是刀子，我是要保護自己，因為他們人比較多」，檢察官不採信，予以起訴。

起訴書指出，黃男與莊男素不相識。3月8日中午，莊男在中市北屯區南興路與敦富三街口的建築工地施作水泥壓送工程時，不慎將水泥噴濺至黃男停靠在路旁自小客車的車體板金，黃向莊索討賠償45萬元未果。

次日上午，黃駕車前往工地，再次要求莊賠償未果，旋即強拉莊至他車旁，並自車內取出長刀，對莊恫稱「如果你不賠償我，我就要刺你」，致莊心生畏懼，經莊的同事房男見狀上前查看，黃始將長刀放回車內後，以手強拉莊的左手臂，要求莊上車前往取款賠償。

莊則掙扎不願意上車，黃以手臂勾住莊的脖子，欲將莊推至車內，幸莊大力掙扎，以及在工人上前查看後，黃始未得逞。經警接獲報案，於3月16日約詢黃男到案說明，黃並交付長刀予警方扣案。

莊男在建築工地施作水泥壓送工程時，不慎將水泥噴濺至路旁黃男自小客車的車體板金，黃索討賠償45萬元未果，持刀恫稱「如果你不賠償我，我就要刺你」，還以手臂勾住莊的脖子，欲將莊拖至他車內，台中地檢署依妨害自由、強制等罪將黃男起訴。圖／本報資料照
莊男在建築工地施作水泥壓送工程時，不慎將水泥噴濺至路旁黃男自小客車的車體板金，黃索討賠償45萬元未果，持刀恫稱「如果你不賠償我，我就要刺你」，還以手臂勾住莊的脖子，欲將莊拖至他車內，台中地檢署依妨害自由、強制等罪將黃男起訴。圖／本報資料照

建築 恐嚇

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