獨居老人更易受騙！員警用桌遊模擬各種情境教老人防詐

防疫期間許多老人獨居老人接到「久沒聯絡的親友」問候，因聽力欠佳或一時不察，結果被詐騙金錢，也有人貪小便宜「投資理財」被騙，更有老人一聽「戶頭涉及刑案」就不知所措，存款被假檢警騙光。

台南永康警分局針對近來經常發生的老人被騙狀況，利用容易上手印象深刻的桌上遊戲、小紀念品指導老人家各種手法提醒注意，將陸續到永康區勝利、中興、龍潭及鹽洲等各里舉辦「銀髮族防詐桌遊」活動，順道宣導如何自保交通安全。

員警說，老人玩桌遊時，遇「猜猜我是誰（假親友真借款詐財）」詐騙案件，遊戲會教導切勿慌張保持冷靜，先掛電話、問身邊親友或警察查證是否屬實或是詐騙；還會教「老人的伴侶或親友」、銀行員或超商店員怎麼協助安撫當事人、應對並趁機報警阻詐。透過遊戲情節設計，使長輩們牢記遭詐騙時可能出現的行為與勸阻技巧，培養成為社區中的防詐種子。

永康警方見詐騙集團猖獗且常以長者為下手目標，深入社區宣導，推廣「銀髮族防詐桌遊」活動，讓反詐騙宣導有趣呈現，長輩在桌遊中模擬警察、銀行員及被害人親友等各種角色扮演，提供當事人熟悉各式阻詐方式，了解詐騙各種手法與情境，讓長輩遭遇疑似詐騙時能保持冷靜。