城中城骨董行老闆：完全不認識涉案情侶 套房成大樓毒瘤

高雄鹽埕區城中城大樓失火釀46死41傷，起火點疑為一樓骨董茶具行後方的小套房，而長時間窩在這間套房的黃姓婦人、郭姓男子，被懷疑涉有重嫌，現已移到高雄地檢署複訊。今茶具行洪姓老闆重回現場，受訪時洪男說「我完全不認識他們啊！」「常常有人聚在這喝酒啊！」

城中城大樓有十二樓，一樓有茶具行、二手家具行以及多間閒置店鋪，2樓至6樓則為廢棄戲院、閒置店鋪空間等，7樓至11樓則為套房，12樓則為廢棄餐廳，洪男的骨董行，則在大樓已經開業30多年，多年前停業後，裡面成了骨董、茶具、茶葉等物的倉庫。

洪男今回到火災現場，看到骨董行付之一炬，只能在旁苦笑。他說，黃女、郭男是住在他骨董行後面的空屋，空屋不是他所有「是他們自己占的」！兩人待在小套旁已經有兩年多，平時就是找來幾個好友喝酒，有時還會影響上面住戶，「很複雜啦」、「怎知道一場火警，弄得這麼嚴重」。

洪男說，黃女那一群，一喝酒就容易吵架，吵起來就有肢體衝突，住戶常常報警，他也曾建議警方設立巡邏箱，但看到喝酒也僅是勸導，警察離開以後，還不是照樣喧嘩，他形容那間套房已經成了大樓的「毒瘤」。

早期城中城大樓風光時，熱鬧非凡，風華褪去後，加上1999年的一場大火，商辦陸續撤出，只剩高樓層的套房，因租金便宜，住戶大多是弱勢或獨居長者。

他說，以前城中城大樓委託行多，人潮南來北往，風光時小坪數就要好幾百萬才能買得到，是鹽埕區的「黃金地段」，現在卻變成沒人要了。他的骨董行收了以後，裡面變成倉庫，這次損失也不小，全部骨董都泡湯，還造成嚴重傷亡「真的很衰」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康