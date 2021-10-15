傳播妹在包廂偷客人財物 「同行」發現告訴客人

花名「小仙女」的謝姓傳播妹，去年先在公園路超級巨星KTV包廂內，竊取李姓友人皮包內5萬元，又在中清路超級巨KTV包廂內，偷賴姓酒客3萬8千元、偷陳姓酒客7萬元，經同行的2名傳播妹告訴陳，阻止謝女離去，並報警處理，扣得謝女所偷的10萬8千元，台中地院依竊盜罪分別將謝女判刑4月、3月、4月，應執行有期徒刑7月，可易科罰金。

判決書指出，謝女（27歲）於去年11月6日凌晨，在中市北區公園路「超級巨星KTV」包廂內，趁李姓友人疏於注意，以身體遮掩在場人視線，伸手竊取李置放在包廂沙發上皮包內的現金5萬元得手，旋即藏放入自己包包內，經李發現皮包內現金短少，乃報警處理，經警調閱該包廂內監視器攝錄影像，始查出謝女行竊。

去年11月11日凌晨，謝女在中市北屯區中清路「超級巨星KTV」包廂內，趁賴姓酒客、陳姓酒客等人玩牌且酒酣疏於注意，趁隙伸手至賴身後，竊取賴所有置放在座位沙發上皮包內的3萬8千元得手，隨即以右手掌兜住鈔票藏放入自己包包內。

謝女接著以相同手法竊取陳包包內現金7萬元得手，旋託詞要先離去。經賴、陳察覺現金短少，迅攔阻謝女，並報警處理，獲報員警到場扣得由謝女所提出的現金千元鈔票108張，而查獲。

謝女否認竊盜犯行，辯稱是因為李姓友人、被害人賴男請她幫忙找香煙，才伸手進入他們的皮包中，且沒有伸手進入被害人陳男包包中，她並沒有竊取錢財，被害人等所述不見的錢與她身上的錢對不起來。法官不採信，予以判刑。

李姓證人證稱「我跟謝女是朋友，都叫她「小仙女」，當天去唱歌，是我約的，因為謝經濟不好，所以點她來陪唱歌給她賺錢，坐檯費就從謝先前跟我借的錢中扣掉。當天去消費我身上帶好幾萬元。要拿錢給朋友的時候，才發現裡面的1疊錢大概有5萬元不見」。

賴姓證人證稱「當天在超級巨星KTV和謝女在同包廂唱歌，謝女是陪我們唱歌的傳播小姐，那天我帶了15萬元，謝女當天去坐檯的錢是我付她現金，記得是8000元。後來另外兩個傳播小姐提醒，說我們的包包有被動過手腳，我們才檢查包包，然後發現錢不見了」。