峰迴路轉變命案！屏東原鄉少年墜橋亡 查出生前曾遭追打

屏東縣牡丹鄉四林村5月中旬深夜發生15歲少年墜橋案，經半個月搶救不治死亡，因少年身上有多處不明傷痕，家屬懷疑曾遭人歐打，恆春警分局偵查隊深入查訪，查出少年當晚參加一個家族聚會，席間與2名陳姓男子發生口角衝突被追打 ，少年逃跑時疑因天色昏暗跌落橋下，先後將2人依過失傷害致死罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，15歲少年15日晚上9時許與友人參加同村陳姓男子家族聚會，隔天凌晨0點48分被發現跌落6公尺高的橋下河床，消防分隊獲報將他救出，少年當時已昏迷，送往南門醫院急救，後因頭部傷勢嚴重，5月30日宣告死亡；少年身上有多處不明傷痕，但無法明確辨識是墜落碰撞岩石或人為歐打造成。

因少年告知家人要去參加家族聚會，事後卻無端墜橋重傷昏迷，家屬認為事有蹊蹺，懷疑曾遭人歐打；警方查訪相關證人，有人指證少年墜橋前在聚會時曾與人爆發口角衝突，被陳姓男子毆打後，又被另名陳姓男子持棍棒追著打，少年心生恐懼逃離，不久就發現墜落橋下。