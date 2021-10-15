城中城惡火釀46死 高雄市國民黨團：陳其邁應下台負責

高雄城中城大火釀慘重傷亡，高雄市議會國民黨團今開記者會，要求高市府儘速調查真相，全力協助傷亡者，黨團總召童燕珍表示，市府難辭其咎，過去當地居民、民意代表多次反映城中城已成老舊危老，但市府態度延宕。多位議員表示，民進黨完全執政卻見積極作為，過去高雄市長陳其邁評論台中夜店大火要求時任市長胡志強下台負責，現陳其邁也應用同樣標準，下台負責。

記者會前童燕珍偕黨籍議員全體默哀，她表示，黨團要求市府儘速安置傷者，在居所、租金上給予最大協助，全面徹查全市類似老舊大樓的盤點、安檢。市議員邱于軒表示，高市府10日在離城中城不遠處放國慶焰火，當時城中城長輩可能都抬頭看著絢麗焰火，卻沒想到4天後會命喪火場。邱于軒更指出，高市府修訂高雄市都市更新自治條例，居然把建商原本應回饋福利設施的期限修掉，本該為官一任，造福一方，市府卻是為官一任，造福建商。

市議員陳美雅表示，過去多次要求市府處理城中城危老、都更，但市府的不作為造成重大火災，昨天陳美雅在城中城救災現場看到許多行動不便長者被救出，令人鼻酸，市府應提供社會住宅，妥善安置傷者、家屬。市議員陳麗娜認為，高雄在氣爆後又發生城中城大火，那麼多條人命讓人心痛，道歉不能解決問題，市府應徹底檢討、負責。

市議員陳若翠則播放過去陳其邁在政論節目上要求時任台中市長胡志強應為阿拉夜店大火下台負責，陳若翠指出，高雄市發生史上最慘重大火，陳其邁當年要求台中市長下台，「請問陳其邁你現在是否該用一樣的標準面對高雄史上最慘大火？」市府務必給市民交代。