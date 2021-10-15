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登大鬼湖釀1死 搜救人員冒風雨進山區、今吊掛影片曝光

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

一組21人登山隊伍，11日在海拔2200多公尺的大鬼湖登山口、高市檜木營地附近，陳姓男子摔倒墜落山谷，屏東縣消防局搜救人員歷時2天冒著大風雨、林道多處崩塌危險，挺進現場，13日上午接觸到這組登山隊伍，51歲陳男死亡、58歲周男受傷，但山區風雨路況不佳，今15日清晨山區天氣好轉，空勤直升機清晨出動前往吊掛，上午7點43分飛抵長治特搜大隊。受傷的周男經醫院評估後，沒有明顯外傷，周已出院。

受傷的周姓男子今由搜救人員攙扶走下直升機，送往屏東基督教醫院，周男主訴頭暈4、5天，腳底有起水泡，意識清楚，沒有明顯外傷。周說，他頭暈4、5天，擔心自己也會摔下去，他與死者陳不認識，是參加登山社舉辦的行程來的；陳摔下去地方周圍都沒有樹、沒有緩衝。

受到圓規颱風外圍環流影響，國慶連假第三天10月11日天氣驟變，山區風雨不斷，消防局11日清晨接獲報案後，原申請空勤總隊出動直升機，但因為雲層太厚，改由地面部隊挺進，搜救人員冒著山區大風大雨，沿途林道有多處崩塌的危險，花2天，13日上午接觸到該登山團。

由於山區天氣不佳，今天15日天氣好轉，申請空勤直升機，協助載運傷者與遺體下山，今天清晨6點54分空勤直升機起飛，爬高8000呎向目標區，7點16分發現在稜線崩壁上，確認狀況後，7點18分執行吊掛作業，7點29分直升機吊掛成功，7點43分抵達屏東縣長治鄉特搜大隊。

死者陳姓男子遺體下山後，陳男的家屬一旁守候，遺體將運往高雄殯儀館，後續由高雄六龜警分局報請雄檢相驗。

這組登山團隊山上還有19人，已往山下徹退，山上還有20名警、義消、林管處夥伴，將協助19人下山，預估最快明天中午抵達佳暮，全案共出動各式車輛17車、搜救人員50人。

大鬼湖山難搜救，空勤人員今出動直升機吊掛。圖／空勤總隊提供
大鬼湖山難搜救，空勤人員今出動直升機吊掛。圖／空勤總隊提供
大鬼湖山難搜救，空勤人員今出動直升機吊掛。圖／空勤總隊提供
大鬼湖山難搜救，空勤人員今出動直升機吊掛。圖／空勤總隊提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員冒著大風大雨，沿途林道多處崩塌的危險，歷時2天挺進山區救援。圖／屏東縣消防局提供
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直升機 屏東縣

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