毒鴛鴦假綁架詐騙 得手50萬嫁妝金飾 又拐百萬現金遭逮

年僅22歲朱姓男子和其女友24歲林女，涉嫌在9月底以「假綁架」詐騙周姓婦人，佯稱兒子欠債被綁架，要求婦人快速付贖金，才能難保住兒子性命，婦人緊張忘記先查證，還與詐騙集團協議拿金飾代替現金，交付9兩重的金飾嫁妝，直到詐團再度索討100萬現金，緊覺報案。北市警局大同分局寧夏派出所偵辦案件，在桃園查獲毒鴛鴦，並追回全數金飾，全案依照詐欺等罪嫌送辦。

警方指出，9月29日中午接獲57歲周姓婦人報案，婦人稱2小時接到詐騙集團電話，聲稱兒子被綁架，必須付贖金，才難保住兒子性命，當下未查證加上現金不足，協議佣金飾替代，拿出金龍鳳手鐲1對、金手鍊1對、金項鍊1條、紅寶石戒指2只，全數放進牛皮紙袋，依照指示放在家門前的機車底下，損失約九兩重黃金飾品，價格約50萬餘元。

詐騙集團拿到金飾後，再向婦人索討其丈夫的電話，討100萬元贖金，丈夫急忙赴銀行提領現金，經行員關懷，驚覺受騙報案。

寧夏路派出所所長葉育忻指出，案發地點距派出所不到100公尺，為壓制詐騙集團囂張氣焰，掌握破案機先，動員所有線上同仁查辦案件，警員洪興農、周晉毅、李彥澄、黃逸信、蔡嘉瑩分工調閱影像，分析犯嫌特徵，鎖定朱男、林女涉有重嫌。

警方指出，朱男、林女涉嫌詐騙得手金飾後，搭乘計程車離開前往台北車站，在廁所內把金飾全數穿戴上身，首飾盒和牛皮紙袋棄置廁所，立即轉搭高鐵至桃園，分頭前往3家珠寶店、銀樓銷贓變換金飾。