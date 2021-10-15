颱風過境 山老鼠就出沒 紅檜、扁柏塞滿車
圓規颱風外圍環流挾帶強風豪雨，為東台灣帶來大量雨水。宜蘭山區在豪雨侵襲下，不少珍貴林木隨暴漲溪水沖刷而下，堆積在河床或海灘上，引起山老鼠的覬覦。花蓮秀林一名40歲陳姓男子利用颱風過後，昨天跑到宜蘭南澳的漢本海灘偷撿紅檜、扁柏等貴重漂流木，遭到保七總隊第四大隊、蘇澳警方，以及羅東林區管理處逮到，人贓俱獲依法送辦。
陳嫌家住花蓮縣秀林鄉，臨近宜花交界的南澳鄉，他知道和平南溪大雨過後，會有不少國寶級林木，會被沖刷到下游，堆積在河床，或是隨著海浪散布在漢本海灘，先前常到此違法撿拾。
圓規颱風海警解除後，保七總隊第四大隊就怕山老鼠出沒，昨天利用遠端監控、空拍機等科技偵蒐器材，加強查緝非法撿拾行為，發現陳嫌在南澳的漢本海灘正在非法撿漂流木後，昨天中午12點35分派遣線上警力前往攔截圍捕。
經驗豐富的陳嫌偷來的漂流木，為一級珍貴木紅檜11塊、扁柏1塊，共計逾800公斤，價值近10萬元；警方訊後，將他依刑法侵占罪移送台灣宜蘭地方檢察署偵辦。
保七總隊第四大隊大隊長廖正成表示，颱風、大雨過後，河川、海灘或海岸邊易累積大量漂流木，看似無主但實屬國有財產，未經公告開放撿拾前，民眾不能任意撿拾。他指出，依森林法第15條第5項規定，天然災害發生後，國有林、竹木漂流到國有林區域外，當地政府須在1個月內清理註記完畢，未能清理註記的林木才能讓當地居民自由撿拾清理。
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