颱風過境 山老鼠就出沒 紅檜、扁柏塞滿車

圓規颱風外圍環流挾帶強風豪雨，為東台灣帶來大量雨水。宜蘭山區在豪雨侵襲下，不少珍貴林木隨暴漲溪水沖刷而下，堆積在河床或海灘上，引起山老鼠的覬覦。花蓮秀林一名40歲陳姓男子利用颱風過後，昨天跑到宜蘭南澳的漢本海灘偷撿紅檜、扁柏等貴重漂流木，遭到保七總隊第四大隊、蘇澳警方，以及羅東林區管理處逮到，人贓俱獲依法送辦。

陳嫌家住花蓮縣秀林鄉，臨近宜花交界的南澳鄉，他知道和平南溪大雨過後，會有不少國寶級林木，會被沖刷到下游，堆積在河床，或是隨著海浪散布在漢本海灘，先前常到此違法撿拾。

圓規颱風海警解除後，保七總隊第四大隊就怕山老鼠出沒，昨天利用遠端監控、空拍機等科技偵蒐器材，加強查緝非法撿拾行為，發現陳嫌在南澳的漢本海灘正在非法撿漂流木後，昨天中午12點35分派遣線上警力前往攔截圍捕。

經驗豐富的陳嫌偷來的漂流木，為一級珍貴木紅檜11塊、扁柏1塊，共計逾800公斤，價值近10萬元；警方訊後，將他依刑法侵占罪移送台灣宜蘭地方檢察署偵辦。