快訊

大火關鍵女嫌疑人現身！事涉46條人命 警出動特勤戒護

美國前總統柯林頓驚傳入住加護病房 與COVID-19無關

颱風過境 山老鼠就出沒 紅檜、扁柏塞滿車

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

圓規颱風外圍環流挾帶強風豪雨，為東台灣帶來大量雨水。宜蘭山區在豪雨侵襲下，不少珍貴林木隨暴漲溪水沖刷而下，堆積在河床或海灘上，引起山老鼠的覬覦。花蓮秀林一名40歲陳姓男子利用颱風過後，昨天跑到宜蘭南澳的漢本海灘偷撿紅檜、扁柏等貴重漂流木，遭到保七總隊第四大隊、蘇澳警方，以及羅東林區管理處逮到，人贓俱獲依法送辦。

陳嫌家住花蓮縣秀林鄉，臨近宜花交界的南澳鄉，他知道和平南溪大雨過後，會有不少國寶級林木，會被沖刷到下游，堆積在河床，或是隨著海浪散布在漢本海灘，先前常到此違法撿拾。

圓規颱風海警解除後，保七總隊第四大隊就怕山老鼠出沒，昨天利用遠端監控、空拍機等科技偵蒐器材，加強查緝非法撿拾行為，發現陳嫌在南澳的漢本海灘正在非法撿漂流木後，昨天中午12點35分派遣線上警力前往攔截圍捕。

經驗豐富的陳嫌偷來的漂流木，為一級珍貴木紅檜11塊、扁柏1塊，共計逾800公斤，價值近10萬元；警方訊後，將他依刑法侵占罪移送台灣宜蘭地方檢察署偵辦。

保七總隊第四大隊大隊長廖正成表示，颱風、大雨過後，河川、海灘或海岸邊易累積大量漂流木，看似無主但實屬國有財產，未經公告開放撿拾前，民眾不能任意撿拾。他指出，依森林法第15條第5項規定，天然災害發生後，國有林、竹木漂流到國有林區域外，當地政府須在1個月內清理註記完畢，未能清理註記的林木才能讓當地居民自由撿拾清理。

圓規颱風外圍環流帶來強風豪雨，使得東台灣溪水暴漲，不少漂流木被沖刷而下。圖／保七總隊第四大隊提供
圓規颱風外圍環流帶來強風豪雨，使得東台灣溪水暴漲，不少漂流木被沖刷而下。圖／保七總隊第四大隊提供
陳男家住花蓮秀林，常利用大雨過後到漢本海灘偷撿漂流木，昨天遭警方人贓俱獲。圖／保七總隊第四大隊提供
陳男家住花蓮秀林，常利用大雨過後到漢本海灘偷撿漂流木，昨天遭警方人贓俱獲。圖／保七總隊第四大隊提供
經驗豐富的陳嫌在漢本海灘偷撿一級珍貴木紅檜、扁柏，塞了滿滿一車。圖／保七總隊第四大隊提供
經驗豐富的陳嫌在漢本海灘偷撿一級珍貴木紅檜、扁柏，塞了滿滿一車。圖／保七總隊第四大隊提供
陳嫌在南澳的漢本海灘非法撿漂流木，警方昨天中午12點35分前往查獲。圖／保七總隊第四大隊提供
陳嫌在南澳的漢本海灘非法撿漂流木，警方昨天中午12點35分前往查獲。圖／保七總隊第四大隊提供

圓規颱風 漂流木 山老鼠

延伸閱讀

圓規颱風影響千名遊客滯留馬祖 縣府今協調班機輸運

「國慶鳥」名不副實？ 賞鷹達人：雨停會爆過境大量

圓規颱風襲港「大水淹進人行道」 兩男趁機暢泳引網嚇傻

圓規颱風釀農損 台東水稻嚴重泡水倒伏

相關新聞

影／登大鬼湖1死1傷 空勤直升機今吊掛運回山下

一組21人登山隊伍，11日在海拔2200多公尺的大鬼湖登山口、高市檜木營地附近，2人墜落山谷，屏東縣消防局搜救人員歷時2...

颱風過境 山老鼠就出沒 紅檜、扁柏塞滿車

圓規颱風外圍環流挾帶強風豪雨，為東台灣帶來大量雨水。宜蘭山區在豪雨侵襲下，不少珍貴林木隨暴漲溪水沖刷而下，堆積在河床或海...

從鐵路高架工地4樓高處墜落死亡 今報驗釐清男子死因

33歲官姓男子本月13日晚間，在嘉義市興業西路迴轉道旁鐵路高架化工程橋墩上施工，官疑不慎從4樓高的橋墩上墜落，工地員工未...

影／花蓮市民宅暗夜火警 4人脫困1人嗆傷送醫

也是暗夜火警！花蓮市中山路1段一棟3層樓民宅，今天清晨3時許起火，陳姓屋主和他的妹妹2人先行逃出，3樓的屋主兒子和其女友...

管教反遭毆打 嬤勒死多重障礙孫

七十五歲陳姓老婦人隻身照顧一對孫子，十三歲長孫多重障礙，八日拒學且不服藥，尖叫、毆打她，陳婦情緒失控繩勒長孫脖子，等她情...

山海難頻傳 連假搶救成日常

圓規颱風通過巴士海峽，北台灣及東台灣降雨劇烈，宜蘭南澳神祕海灘及新竹尖石泰剛野溪多人被暴漲溪水圍困，還有人被湍急河水沖走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。