從鐵路高架工地4樓高處墜落死亡 今報驗釐清男子死因
33歲官姓男子本月13日晚間，在嘉義市興業西路迴轉道旁鐵路高架化工程橋墩上施工，官疑不慎從4樓高的橋墩上墜落，工地員工未報案、自行送醫急救，官至昨凌晨宣告不治，檢警會同法醫今天相驗釐清死因。
嘉義市社會處表示，依規定工地負責單位應向職安署通報，職安署南檢中心會到場調查是否有公安疏失，若有違規再依規定處罰。
據了解，官男與段男本月13日晚間，在嘉義市興業西路旁鐵路高架化工地橋墩上工作時，約晚間8時許官因不明原因，從約4樓高施工處墜落地面受傷，段男見官墜地 立即到場查看，見官尚有意識先通報公司後自行將官送醫，急救至昨凌晨約O時不治死亡，但工地承包商直至昨天下午才報案。
嘉義市警方昨天下午到現場採證，調閱周邊監視器釐清原因，初步勘查未發現可疑事證，初判為意外事件，已通知家屬及相關人員製作調查筆錄，今天上午通報嘉義地檢署相驗確認死因。
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