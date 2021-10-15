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影／花蓮市民宅暗夜火警 4人脫困1人嗆傷送醫

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

也是暗夜火警！花蓮市中山路1段一棟3層樓民宅，今天清晨3時許起火，陳姓屋主和他的妹妹2人先行逃出，3樓的屋主兒子和其女友則被濃煙圍困，被消防人員架梯救出，其中女子輕微嗆傷送醫，並無大礙。

花蓮縣消防局今晨3時11分獲報花蓮市有民宅失火，隨即出動自強、花蓮、仁里、吉安、美崙、北埔等分隊人車到現場灌救，消防人員抵達時，一樓已竄出火舌，火勢熊熊燃燒，當時分住1、2樓的陳姓屋主、屋主妹妹已自行逃出，但睡在3樓的屋主兒子和其女友，則因大火與濃煙受困。

消防人員見狀，立即架起長梯將這對情侶帶出，其中女子有吸入性嗆傷，但意識清醒，送醫治療沒有生命危險。火勢則是在清晨3時39分獲得控制，4時41分撲滅。

花蓮縣消防局長林文瑞趕到現場指揮，他表示，消防人員抵達時，發現火勢是從1樓向上燃燒，初步研判起火點應該在1樓前側，但實際起火點與起火原因，會由火災調查人員進一步釐清。

花蓮市民宅今晨暗夜火警，消防人員趕往灌救。記者王燕華／翻攝
花蓮市民宅今晨暗夜火警，消防人員趕往灌救。記者王燕華／翻攝
花蓮市民宅今晨暗夜火警，消防人員架梯將受困3樓的一對情侶帶出。記者王燕華／翻攝
花蓮市民宅今晨暗夜火警，消防人員架梯將受困3樓的一對情侶帶出。記者王燕華／翻攝
花蓮市民宅今晨暗夜火警，消防人員趕往灌救。記者王燕華／翻攝
花蓮市民宅今晨暗夜火警，消防人員趕往灌救。記者王燕華／翻攝

花蓮 情侶

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