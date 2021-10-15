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影／登大鬼湖1死1傷 空勤直升機今吊掛運回山下

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

一組21人登山隊伍，11日在海拔2200多公尺的大鬼湖登山口、高市檜木營地附近，2人墜落山谷，屏東縣消防局搜救人員歷時2天挺進現場，13日上午接觸到這組登山隊伍，確認51歲陳男死亡、58歲周男受傷，但山區風雨大路況不佳，今天15日山區天氣好轉，空勤直升機今清晨起飛前往山區吊掛，上午7點43分飛抵長治特搜大隊。

屏東縣消防局指出，今天山區天氣好轉，清晨6點54分空勤直升機起飛前往山區吊掛，7點29分直升機吊掛成功，7點43分抵達屏東縣長治鄉特搜大隊。

受傷周姓男子由搜救人員現場攙扶走下直升機，送往屏東基督教醫院救治，屏基指出，58歲周男主訴頭暈4、5天，腳底水泡，意識清楚，沒有明顯外傷，醫院正做相關檢查。

死者陳姓男子的遺體搬運下山後，陳男的妻女在一旁守候，遺體將運往高雄殯儀館，後續由高雄六龜警分局報請雄檢相驗。

這組登山團隊在山上還有19人，已往山下撤退，消防局出動警義消、林管處夥伴共20人仍在山上，將協助19名登山客一同下山，預估最快明天中午下山抵達佳暮。

空勤直升機今清晨起飛前往山區吊掛，上午7點43分飛抵長治特搜大隊。記者劉星君／翻攝
空勤直升機今清晨起飛前往山區吊掛，上午7點43分飛抵長治特搜大隊。記者劉星君／翻攝
空勤直升機今清晨起飛前往山區吊掛，上午7點43分飛抵長治特搜大隊。記者劉星君／翻攝
空勤直升機今清晨起飛前往山區吊掛，上午7點43分飛抵長治特搜大隊。記者劉星君／翻攝
受傷的周姓男子（橘色雨衣）在搜救人員攙扶下走下直升機，送往屏基。記者劉星君／翻攝
受傷的周姓男子（橘色雨衣）在搜救人員攙扶下走下直升機，送往屏基。記者劉星君／翻攝
空勤直升機今清晨起飛前往山區吊掛，上午7點43分飛抵長治特搜大隊。記者劉星君／翻攝
空勤直升機今清晨起飛前往山區吊掛，上午7點43分飛抵長治特搜大隊。記者劉星君／翻攝
21人登山隊伍，11日在海拔2200多公尺的大鬼湖登山口、高市檜木營地附近，2人墜落山谷，1死1傷，今天氣好轉，空勤直升機將兩人吊掛運抵長治特搜大隊，周姓男子坐在擔架準備送醫，陳姓男子死亡，遺體搬運下山。記者劉星君／翻攝
21人登山隊伍，11日在海拔2200多公尺的大鬼湖登山口、高市檜木營地附近，2人墜落山谷，1死1傷，今天氣好轉，空勤直升機將兩人吊掛運抵長治特搜大隊，周姓男子坐在擔架準備送醫，陳姓男子死亡，遺體搬運下山。記者劉星君／翻攝

屏東縣 直升機

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