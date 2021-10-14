高雄城中城火燒之後 初判無立即倒塌的危險

高雄城中城大樓今天凌晨火警，燒出危老建築公安問題，高雄市建築師公會、土木技師公會及結構技師公會，今赴現場勘查，並無立即傾倒的危險。工務局要求建物所有權人及使用人應在未修繕完成前，做好安全防護措施，如果因為建築損壞而損害到他人，將需負相關民、刑事責任。

高雄城中城大樓燃燒樓層為1到5樓，燃燒面積約4800平方公尺，共造成46人死亡，41人受傷，消防局晚間7點22分搜索確認現場無新增傷亡後，返隊待命。

包括高市建築師公會，土木技師公會及結構技師公會人員今赴現場勘查，初步研判無立即倒塌的危險，工務局要求建築物所有權人及使用人，依「建築法」第77條規定，在未修繕完成前，需先作好安全防護措施，若因建築物損壞導致他人損傷，應負相關民刑事責任。

工務局表示，也會持續協助拆除建築物玻璃牆並設置圍籬，防止外牆面及帷幕牆脫落，危及公共安全，更提醒民眾盡量不要接近大樓。