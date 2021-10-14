台中明道中學校車傍晚追撞大貨車 2司機8學生送醫
台中市龍井區沙田路四段今天傍晚發生明道中學委外載送學生上下學的校車疑為閃避左側突然外切的聯結車，追撞在路邊的大貨車，校車的車頭全毀扭曲變形，大貨車車尾凹陷，63歲校車司機胸痛，車上8名學生擦挫傷送醫，24歲貨車司機頸部疼痛、頭部擦傷，由台中市消防局派遣消防員協助將這10名傷者分別送往梧棲童綜合及沙鹿光田醫院急救，均無生命危險。
警方調查，當時龍井區沙田路四段內側車道的聯結車突然向內切，校車司機見狀往右側閃避，追撞停在路旁、等待加油的大貨車，由於撞擊力道大，校車車頭扭曲變形，校車司機及車上8名學生受傷送醫，大貨車也因遭追撞，車尾嚴重凹陷，當時在駕駛座的貨車司機也因巨大衝擊力，頸部疼痛、頭部擦傷送醫，詳細肇事原因仍待調查中。
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