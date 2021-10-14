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兒匯20萬美金需2萬歐元保證金？警阻詐保住阿嬤老本

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區一名70多歲阿嬤詐騙集團以假冒其國外工作兒子的同事，謊稱受委託匯款美金20萬元（折合台幣500多萬元）要給她，但需要先匯歐元2萬元保證金，折合台幣約65萬元，所幸阿嬤在匯款時，銀行經理及行員察覺有異立即報警，在警方與銀行合力耐心勸說下，最終化解騙局，成功阻詐，保住阿嬤的老本。

台中市警局霧峰分局大里分駐所警員蘇偉誠說，日前他與警員陳子健接獲富邦銀行大里分行報案有一名阿嬤疑遭詐騙，經到場了解，原來這名阿嬤的兒子在國外工作，阿嬤因手機通訊軟體有不知名人士加為好友，對方都使用英文，阿嬤誤以為對方是兒子的國外同事，因此在通訊軟體詢問對方是否是兒子的同事，對方即稱「是」。

阿嬤表示，對方透過通訊軟體說是受兒子委託匯款美金20萬元要給她，但因牽涉國外匯款及金額龐大，需先匯款歐元2萬元保證金至對方提供的帳戶內，由對方提存進匯款的銀行帳戶，銀行才有權限能將美金20萬元匯入阿嬤的戶頭內，還好有銀行和警方人員阻止她匯款，她才發現被騙了，保住辛苦的積蓄，對銀行及警方深表謝意。

霧峰分局長李建興提醒民眾，詐騙集團手法變化多端，凡涉及不知名人士要求金錢往來務必再三確認，亦可撥打反詐騙專線165查證，遵循「冷靜」、「查證」、「報警」反詐騙三要領。

台中市大里區一名70多歲阿嬤（右二）在警方與銀行合力耐心勸說下，才發現被騙，保住老本。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區一名70多歲阿嬤（右二）在警方與銀行合力耐心勸說下，才發現被騙，保住老本。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區一名70多歲阿嬤（中）在警方與銀行合力耐心勸說下，才發現被騙，保住老本。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區一名70多歲阿嬤（中）在警方與銀行合力耐心勸說下，才發現被騙，保住老本。記者趙容萱／翻攝

阿嬤 詐騙集團

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