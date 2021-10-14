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中華紙漿花蓮場工安意外 男子疑雨天電焊不慎觸電身亡

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

中華紙漿花蓮場今天驚傳工安意外，一名外包商50歲于姓男子疑似在雨天電焊，突然觸電倒地不起，送醫急救後不治。依職安相關規定，下雨時不可進行焊接，中華紙漿廠表示，已通報勞動部，承諾配合釐清事故原因，是否有違規情事。

中華紙漿花蓮廠指出，今天一名外包商員工進場施作室內工程時，不慎遭到電擊，附近人員立刻通報並進行CPR及AED急救，經送醫急救後仍不幸死亡，感到遺憾並深切檢討。在事故發生時，立刻封鎖現場，並通報勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心，全力配合調查釐清事故發生原因。

據了解，于男到新工程行不到1個月，今天到中華紙漿花蓮廠施作鋼材銲接工程，不過，依照操作規定禁止雨天電銲，警方到現場採證，釐清責任歸屬及是否違規。

有資深電銲師傅說，花蓮已連下好幾天的雨，室內外都很潮濕，而電銲的電流很大，水氣又最容易導電，尤其相對溼度超過80％絕對不能銲接，即使在室內也要注意器材表裡有無多餘水分才能電銲，另電源線上應裝防止漏電斷路器，電銲機則要有自動電擊防止裝置。

中華紙漿花蓮廠表示，對於此次事故意外，將儘一切努力協助家屬，強調廠區落實職業安全衛生原則，將持續加強宣導並要求所有工廠管理幹部、員工、承包廠商，均需徹底遵守職業安全流程，包括工安訓練及各項機器設備安全操作程序。

中華紙漿花蓮場今天驚傳工安意外，一名外包商50歲于姓男子疑似在雨天電焊，突然觸電倒地不起，送醫急救後不治。圖／民眾提供
中華紙漿花蓮場今天驚傳工安意外，一名外包商50歲于姓男子疑似在雨天電焊，突然觸電倒地不起，送醫急救後不治。圖／民眾提供

花蓮

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