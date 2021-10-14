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台中老翁患高血壓連摔撞地！警見他頭上一大包急送醫

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中日前有位七旬楊姓老翁傍晚在台中公園走路運動，去因身體不適而連續跌倒，甚至將頭部撞腫一大包，台中市第二警分局警員剛好巡邏時發現，但在詢問是否需協助送醫時老翁堅持拒絕，怎知警方又再獲報楊跌倒，便立即通知救護車將其送醫，結束這場「連摔驚魂記」。

台中市第二警分局公園所副所長莊誌哲及警員吳佩蓉於11日下午4時許在外巡邏，經過台中公園時發現楊姓七旬老翁在園內運動卻不斷跌倒，員警便立即上前關心老翁狀況，發現其額頭已經紅腫了一大包，但老翁堅持不肯就醫，於是警方在與其確定身體沒事後便繼續巡邏，怎知才一下子，就有民眾追上警方並告知老翁又跌倒了。

楊翁這才向警方表示，自己本身患有高血壓，早上出門前因家中沒溫開水，沒吃藥便出門了，怎知出門走路後一直覺得頭暈、雙腳無力，所以才不斷跌倒，也擔心就診的費用問題，所以才拒絕送醫。

公園所莊副所長見老翁跌倒次數高達5次，並在得知老翁不願送醫的原因後，立即請救護車到場協助送醫，並向老翁表示就醫費用警方可以協助，請他安心前往醫院檢查，楊才願意在莊副所長陪同下，前往平等澄清醫院就醫，而吳員則聯繫家屬到院照顧，整起事件才在老翁女兒的感謝之下圓滿落幕。

第二警分局局長陳家銘表示，警察是人民的保母，日常除了維護治安及交通工作外，對於需要幫忙的民眾，也會予以了解與關懷，也請民眾在外活動需多注意身體狀況，若有不適則須找安全地方休息，必免發生其他危險。

台中市第二警分局公園所員警日前巡邏經台中公園，見七旬楊姓老翁運動不斷跌倒，便立即協助其送醫檢查治療。圖／民眾提供
台中市第二警分局公園所員警日前巡邏經台中公園，見七旬楊姓老翁運動不斷跌倒，便立即協助其送醫檢查治療。圖／民眾提供

救護車 台中市

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