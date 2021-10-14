埋伏撞車打群架 債務糾紛釀鬥毆13人遭法辦

一群人疑因債務糾紛起口角後，今天相約到彰化縣芬園鄉談判，其中一方甚至駕車埋伏路邊，待對方出現後衝撞，造成車輛冒煙起火，警方啟動快打部隊壓制，將13人帶回警局法辦。

13名男子今天清晨在芬園鄉環保公園旁空地持棍棒打群架，誇張場景嚇到居民，彰化縣警察局彰化分局獲報啟動快打機制，派巡邏警力及偵查隊趕到現場，壓制逮捕11名涉聚眾鬥毆男子，另2人通知到案，現場2輛自小客車因撞擊冒煙起火，通報消防隊很快撲滅火勢。

彰化分局發布新聞稿表示，深入了解得知雙方先在南投縣草屯鎮一家自助式KTV狹路相逢，雙方疑因債務糾紛發生爭吵，進而相約到芬園鄉環保公園談判，其中一方李姓犯嫌駕車在芬園鄉社口橋埋伏，待對方車輛行經時加速衝撞，雙方追逐到復興路一處廣場爆發鬥毆。

彰化分局指出，獲報迅速到場壓制，打群架行為未持續擴大，將雙方動手施暴、在場助勢共13人帶回及通知到案，全案詢問後依刑法第150條聚眾鬥毆罪、第277條傷害罪，移請彰化地方檢察署偵辦。

彰化分局表示，聚眾鬥毆首謀及下手實施者，可處6月以上5年以下有期徒刑，在場助勢者處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；對聚眾鬥毆滋事，影響社會治安不法分子，絕對第一時間啟動快打警力到場強力壓制，嚴正執法，絕不寬貸。