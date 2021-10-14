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台東三叉山山難 警與登山協作合力將遺體揹下山

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

58歲陳姓男子這個月9日欲登南二段時，11日行經台東三叉山疑因高山症發作，經搶救不治罹難山上，因遇圓規颱風侵襲，人員及直升機無法救援，致遺體無法運下山，昨在向陽派出所警員嘪慶霖及3名民間登山協作共同合作下，輪流將遺體揹下山，今天順利安置慈濟關山分院。

關山警分局表示，警員嘪慶霖和嘉明湖天馬及熊出沒登山隊協作人員共4人，整裝於12日晚間由向陽派出所出發，13日清晨再由向陽山屋挺進至三叉山事故地點，當天中午4人開始以輪揹方式，冒風雨及低溫，花了一天的時間，今天順利抵達向陽管制站。

隨後遺體轉交禮儀社人員送至慈濟關山分院，俟檢察官相驗畢後，再由家屬辦理相關後事。殷殷期盼的家屬，對於4名冒險犯難的人員能將人順利運下山感激不已，也終於放下心中的擔心，頻頻向4人說：「謝謝您們送他回家，謝謝您們完成我們的心願」。

據了解，陳男於9日和2名友人由向陽遊樂區進入，取道嘉明湖步道前往南二段，但11日因氣候不佳，且陳男突然疑似高山症發作，3人遂折返嘉明湖山屋避難；不過，陳男就在途中三叉山附近，失去了呼吸心跳，同行2名山友也因骨折和擦傷。

在林務局台東林區管理處人員的護送下，先行回到嘉明湖山屋，而陳男的大體就用帳篷外帳包裹防雨，暫時先安置在三叉山下，由於前2天受到圓規颱風外圍環流影響，山區持續豪大雨，使得空勤隊直升機無法上山載運大體。

「這任務確實艱難！但想到能將罹難者安置，什麼都值得。」嘪慶霖說，下山比上山難，尤其還要揹遺體下山，在地面濕滑情況下，途中滑倒幾次，還好大家合作克服不利地形環境，順利交由家屬返家，算是功德一件。

不幸罹難的陳姓男子家屬，在向陽管制站等待，對於4名冒險犯難的人員能將人順利運下山感激不已。圖／關山警分局提供
不幸罹難的陳姓男子家屬，在向陽管制站等待，對於4名冒險犯難的人員能將人順利運下山感激不已。圖／關山警分局提供
台東關山警分向陽派出所警員嘪慶霖及3名民間登山協作共同合作下，輪流將11日不幸在三叉山高山症發作不治的58歲陳姓男子遺體揹下山。圖／關山警分局提供
台東關山警分向陽派出所警員嘪慶霖及3名民間登山協作共同合作下，輪流將11日不幸在三叉山高山症發作不治的58歲陳姓男子遺體揹下山。圖／關山警分局提供

向陽 嘉明湖 圓規颱風

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