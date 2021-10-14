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宜蘭男獨赴南投登山失聯3天 家屬懸賞30萬元找人

聯合報 / 記者賴香珊江良誠／南投即時報導

宜蘭縣楊姓民眾9日到南投縣仁愛鄉攀登能高安東軍路線，預計11日下山，但至今仍未返家，失聯且手機訊號未移動已逾3天，南投警消前天獲報派員上山搜救，親友更PO文懸賞30萬元找人，盼盡快尋回失聯的楊男。

據了解，楊男利用雙十連假獨自爬山，並排定3天獨攀行程，9日自仁愛鄉廬山溫泉後方的再生山入山，隨後銜接攀登能高山、安東軍山，再經奧萬大溪、森林遊樂區，預計11日抵馬赫坡下山，未料自此音訊全無，親友12日求助警消。

南投縣消防局指出，12日上午9時許獲報該登山失聯案後，立刻通報當地第二大隊及仁愛分隊協尋，並在廬山溫泉後方的馬赫坡產業道路登山口發現楊男轎車，同日調派人力上山搜救，但山區天候不佳，且其失蹤位置不明，救援難度增加。

調閱楊男手機訊號定位後發現，11日清晨5時後就未偵測到他手機移動訊號，只能研判可能的行動軌跡；而在警消山搜過程，有登山隊表示，10日曾在能高南峰營地與楊接觸，但其精神不佳，裝備也不齊全，只帶天幕營而非正式帳篷。

由於楊男至今仍下落不明，親友昨、今2天陸續到臉書各登山社團PO文，並張貼楊男照片，同時祭出30萬元懸賞獎金；楊男親友表示，因想把握最佳救人時機，所以除了請警消協助，同時祭出懸賞，盼能盡快尋回失聯的楊男。

楊男親友也提醒，近日山區天氣非常不好，崩塌地落石不斷，再生山地形險峻，且多處崩塌地形，非一般路線，如要上山搜救請先考量自身能力，並建議2至3人一組行動，以保自身安全，若有意協助搜救也請在前往前直接聯絡家屬。

南投縣警消12日在仁愛鄉廬山溫泉後方的馬赫坡產業道路登山口發現失聯楊男的車輛。圖／讀者提供
南投縣警消12日在仁愛鄉廬山溫泉後方的馬赫坡產業道路登山口發現失聯楊男的車輛。圖／讀者提供
宜蘭縣楊姓民眾南投縣仁愛鄉登山失聯，其親友PO文懸賞30萬元找人，盼盡快尋回失聯的楊男。圖／翻攝自臉書社團「登山健行自組隊」
宜蘭縣楊姓民眾南投縣仁愛鄉登山失聯，其親友PO文懸賞30萬元找人，盼盡快尋回失聯的楊男。圖／翻攝自臉書社團「登山健行自組隊」
宜蘭楊姓民眾到南投登山失聯，親友PO文懸賞30萬元，並張貼其照片，盼盡快尋回失聯的楊男。圖／翻攝自臉書社團「登山健行自組隊」
宜蘭楊姓民眾到南投登山失聯，親友PO文懸賞30萬元，並張貼其照片，盼盡快尋回失聯的楊男。圖／翻攝自臉書社團「登山健行自組隊」

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