宜蘭男獨赴南投登山失聯3天 家屬懸賞30萬元找人

宜蘭縣楊姓民眾9日到南投縣仁愛鄉攀登能高安東軍路線，預計11日下山，但至今仍未返家，失聯且手機訊號未移動已逾3天，南投警消前天獲報派員上山搜救，親友更PO文懸賞30萬元找人，盼盡快尋回失聯的楊男。

據了解，楊男利用雙十連假獨自爬山，並排定3天獨攀行程，9日自仁愛鄉廬山溫泉後方的再生山入山，隨後銜接攀登能高山、安東軍山，再經奧萬大溪、森林遊樂區，預計11日抵馬赫坡下山，未料自此音訊全無，親友12日求助警消。

南投縣消防局指出，12日上午9時許獲報該登山失聯案後，立刻通報當地第二大隊及仁愛分隊協尋，並在廬山溫泉後方的馬赫坡產業道路登山口發現楊男轎車，同日調派人力上山搜救，但山區天候不佳，且其失蹤位置不明，救援難度增加。

調閱楊男手機訊號定位後發現，11日清晨5時後就未偵測到他手機移動訊號，只能研判可能的行動軌跡；而在警消山搜過程，有登山隊表示，10日曾在能高南峰營地與楊接觸，但其精神不佳，裝備也不齊全，只帶天幕營而非正式帳篷。

由於楊男至今仍下落不明，親友昨、今2天陸續到臉書各登山社團PO文，並張貼楊男照片，同時祭出30萬元懸賞獎金；楊男親友表示，因想把握最佳救人時機，所以除了請警消協助，同時祭出懸賞，盼能盡快尋回失聯的楊男。