拿前同事健保卡盜領五倍券抵債 桃園女子遭法辦
桃園市陳姓女子因不滿前同事欠債新台幣5000元未還，竟持前同事的健保卡至超商領走振興五倍券「抵債」，前同事發現五倍券遭盜領後報案，警方詢後依詐欺等罪嫌將陳女移送法辦。
桃園市政府警察局桃園分局今天發布新聞稿指出，11日接獲民眾報案表示，原本已經預約至郵局領取振興五倍券，卻接到簡訊通知無法領取，經撥打專線查詢才得知振興五倍券已被他人領走，趕緊向警方報案。
警方表示，循線調查，發現盜領振興五倍券的是22歲陳姓女子，陳女昨天到案時表示，報案人是她的前同事，之前曾以健保卡抵押向她借了5000元，卻一直沒還，也避不見面，才會突發奇想拿報案人的健保卡至超商領走五倍券。
警方表示，雖然陳女辯稱是代領抵債，但未經當事人同意擅自代領行為有觸法疑慮，詢後將陳女依偽造文書、詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言