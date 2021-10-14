潭頂一躍而下沒浮起 南庄苦花潭瀑布潭再添21歲亡魂
熱門景點苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭，今天下午發生溺水意外，苗栗縣政府消防人員1個多小時救起施姓男子（21歲），已回天乏術，警方初步調查，死者從苦花潭頂一躍而下沒有浮起，全案進一步處理中。
施男父親是台灣人，母親是菲律賓人，7男1女透過臉書邀約成行，大多是新竹縣竹北、新豐及湖口移工，今天中午到達南庄鄉苦花潭，施男2點多從苦花潭瀑布一跳而下，就失去蹤影，同伴趕緊跑到部落，請求協助報案，消防局第三大隊下午2點27分接獲通報，出動11名警、義消，攜帶潛水裝備，下午3點48分救起施男，但已經死亡。
警方初步調查，苦花潭去年8月23日發生大學生溺斃憾事，死者同樣也是從瀑布頂跳下，再也沒有浮起，苦花潭水深達到一、二層樓，溪水冰冷溫差大，一躍而下容易造成身體負荷發生危險，且苦花潭也禁止溯溪、戲水，提醒遊客不要以身涉險。
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