「高雄城中城至少發生10起火災」 里長：悲傷故事太多了

高雄城中城大火，釀重大死傷，現場與時間賽跑搶救中。城中城火災並非首例，當地府北里長林傳富說，過去至少發生過10起火災，除了這一次，1999年也燒得很嚴重，但因為是白天未釀傷亡。前幾年還有精障人士在室內燒棉被，最後此人也把自己燒死在套房內。

林傳富說，兩個月前才剛爭取到經費，替城中城住戶安裝滅火器，每層樓裝3支，一共裝了15支滅火器，沒想到今卻遇無情大火。因裡面住了不少行動不便的長者，即使有滅火器也不見得有辦法使用。採訪過程中，里長辦公室外不斷看著擔架推著罹難者上救護車，林傳富不斷嘆氣，「又一個...」。

林傳富從清晨3點至今仍未闔眼，雙眼通紅，他說，今清晨快3點的時候，自己起來上廁所就聞到濃濃的煙味，打開窗戶外都是黑煙，馬上穿好衣服就趕到現場，在現場協助警消，一度腳抽筋。林傳富在當地居住50多年，是土生土長的鹽埕人。談起城中城，他最在意的還是獨居邊緣戶的生活。他打開手機電話簿，裡面約有20個聯絡人都是獨居者，「每隔幾天就要打個電話，確認人還有沒有活著。」

外界口中的「高雄第一鬼樓」，對林傳富來說一點都不可怕，他說，在自己里長任內至少已送走10位獨居長者。過去城中城也曾有管理委員會，但管理不善，去年底林傳富才幫忙成立「城中城自救會」，選出總幹事李太明，雖不是城中城住戶，但每天早上就到城中城上班，到了晚上才離開，每天都會敲門關懷獨居者。

林傳富說，城中城悲傷的故事太多了，10多年前有個管委會主委，綽號大俠，他一人獨居，熱情服務住戶，「他每天都幫忙住戶收集垃圾去丟，每隔幾天就要到廢棄的電影院樓層抽水。」有一次颱風來大俠發現公用電器又壞了，他到電影院樓層要修理，但當時地面積水加上漏電，大俠被電死在如廢墟的電影院內。