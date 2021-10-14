快訊

高雄城中城大火／已釀46死 6樓以上傷亡慘重

幸運兒是你嗎？500元客庄券首波得獎號碼出爐 中獎率只有1%

「高雄城中城至少發生10起火災」 里長：悲傷故事太多了

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市鹽埕區城中城大樓發生大火，消防隊員在逐層搜索生還居民。記者劉學聖／攝影
高雄市鹽埕區城中城大樓發生大火，消防隊員在逐層搜索生還居民。記者劉學聖／攝影

高雄城中城大火，釀重大死傷，現場與時間賽跑搶救中。城中城火災並非首例，當地府北里長林傳富說，過去至少發生過10起火災，除了這一次，1999年也燒得很嚴重，但因為是白天未釀傷亡。前幾年還有精障人士在室內燒棉被，最後此人也把自己燒死在套房內。

林傳富說，兩個月前才剛爭取到經費，替城中城住戶安裝滅火器，每層樓裝3支，一共裝了15支滅火器，沒想到今卻遇無情大火。因裡面住了不少行動不便的長者，即使有滅火器也不見得有辦法使用。採訪過程中，里長辦公室外不斷看著擔架推著罹難者上救護車，林傳富不斷嘆氣，「又一個...」。

林傳富從清晨3點至今仍未闔眼，雙眼通紅，他說，今清晨快3點的時候，自己起來上廁所就聞到濃濃的煙味，打開窗戶外都是黑煙，馬上穿好衣服就趕到現場，在現場協助警消，一度腳抽筋。林傳富在當地居住50多年，是土生土長的鹽埕人。談起城中城，他最在意的還是獨居邊緣戶的生活。他打開手機電話簿，裡面約有20個聯絡人都是獨居者，「每隔幾天就要打個電話，確認人還有沒有活著。」

外界口中的「高雄第一鬼樓」，對林傳富來說一點都不可怕，他說，在自己里長任內至少已送走10位獨居長者。過去城中城也曾有管理委員會，但管理不善，去年底林傳富才幫忙成立「城中城自救會」，選出總幹事李太明，雖不是城中城住戶，但每天早上就到城中城上班，到了晚上才離開，每天都會敲門關懷獨居者。

林傳富說，城中城悲傷的故事太多了，10多年前有個管委會主委，綽號大俠，他一人獨居，熱情服務住戶，「他每天都幫忙住戶收集垃圾去丟，每隔幾天就要到廢棄的電影院樓層抽水。」有一次颱風來大俠發現公用電器又壞了，他到電影院樓層要修理，但當時地面積水加上漏電，大俠被電死在如廢墟的電影院內。

一位城中城住戶在兩年前花了10多萬買了8樓的套房，但只有地上權。林傳富說，房價不如外界傳得那麼低，也有屋主開50萬。林傳富表示，城中城的租金不一，套房大約都是7、8坪，有些屋主2、3000元就出租了，有些則要5000元左右。

高雄城中城大火，當地府北里長林傳富從清晨至今未闔眼，忙著找獨居住戶。記者林巧璉／攝影
高雄城中城大火，當地府北里長林傳富從清晨至今未闔眼，忙著找獨居住戶。記者林巧璉／攝影
高雄城中城大火，當地府北里長林傳富從清晨至今未闔眼，忙著找獨居住戶。記者林巧璉／攝影
高雄城中城大火，當地府北里長林傳富從清晨至今未闔眼，忙著找獨居住戶。記者林巧璉／攝影

高雄城中城 火災

延伸閱讀

高雄城中城大火／已31死14命危 6樓以上總傷亡86人

高雄城中城上月才裝滅火器 業者：先前無任何滅火設備、住警器

高雄城中城大火／55送醫14命危12死 高雄市府：不排除死傷數再增多

高雄大樓火災讓他不敢買房 過來人給建議：這樣做更聰明

相關新聞

高雄城中城大火已釀46死 6樓以上傷亡慘重

高雄鹽埕區城中城大樓今凌晨竄出惡火，消防局統計整起火警輕重傷者有55位，其中46人已死亡轉送殯儀館...

「高雄城中城至少發生10起火災」 里長：悲傷故事太多了

高雄城中城大火，釀重大死傷，現場與時間賽跑搶救中。城中城火災並非首例，當地府北里長林傳富說，過去至少發生過10起火災，除...

高雄城中城上月才裝滅火器 業者：先前無任何滅火設備、住警器

高雄市鹽埕區城中城大樓大火，釀多人死傷，而上月剛來裝設滅火器的聯安消防工程行張姓老闆趕到現場，他說上個月才受府北里長林傳...

城中城大火「悲劇註定會發生」 他揭大樓內部頹敗真面目

高雄鹽埕區城中城大樓凌晨遭遇惡火，已有55人送醫，其中14人無呼吸心跳，另有16人亡故，救援工作迄今仍在進行中，樓內疑仍有多名住戶受困。有內行人沉痛表示，城中城是集合住宅徹底崩壞的典範，「悲劇可說註定會發生」，更指出各縣市還有無數同樣的未爆彈。

消防搜救破門...揪心!推開見死者背靠門被濃煙嗆死

高雄鹽埕區府北路上的城中城大樓深夜惡火，帶走多條寶貴人命，高雄市消防局從凌晨近3點，數次加派人手，讓原本數十人增加到現今...

情侶吵架完...2小時後茶具店爆炸釀城中城大火 檢警查縱火

高雄市鹽埕區城中城火警釀數十人傷亡，根據對面大樓監視畫面，大火引燃才1分鐘，火勢便馬上延燒開來，可能有助燃劑才助長火苗延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。