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南澳神秘沙灘大浪退去 來不及開走的車成「廢鐵」
宜蘭南澳神秘沙灘16名受困遊客日前被救走後，留在現場的車輛幾乎全被大海吞沒，巨浪與岩壁不過衝撞。今天雨停了，沙灘充斥漂流木，這些來不及開走的車成了「廢鐵」，連賓士大G車也報銷。
來自新北及桃園的16名遊客分乘5輛車，於本月10日中午到南澳神秘沙灘遊玩，由於下午風浪變大，一群人來不及離開躲進海蝕洞，晚上浪潮水位不斷上升，情況危急，於是向海巡署及消防局求救。
隔天一早，16名遊客經由直升機被走後，但他們車輛開不出來。這兩天風浪仍大，整個神秘沙灘幾乎被狂風大浪不斷沖刷，有人試圖想進去搶救愛車，但太過危險被勸阻，只能看著巨浪捲車去衝撞岩壁。
今天終於雨停了，浪也退了，沙灘上充斥大量漂流木。當天下午卡在沙灘的賓士大G車，整個泡水報銷，另外一輛也是當天卡車的jimny變成一堆廢鐵，更有車子支離破碎、面目全非，只剩輪胎等零件四散。
16名遊客開去車不見蹤影，這兩天因為都沒有人可以進去沙灘，研判車子應該是被大海吞沒，現場滿目瘡痍，只剩一輛靠內側的印度車尚完好，大自然的威猛力量讓人震懾。
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