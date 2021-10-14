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影／屏風山救援畫面曝光 搜救隊驚險過湍流救人
圓規颱風對花蓮帶來強降雨，災情不斷，位居花蓮、南投交界處的屏風山昨傳有登山客因野溪暴漲受困，南投縣仁愛消防分隊、神鷹山區搜救隊等組隊馳援協助花蓮消防局，為助民眾脫困，搜救隊員涉險強行渡溪救人影片今曝光，過程驚險。
太魯閣國家公園境內屏風山海拔3250公尺，名列台灣百岳「九嶂」之一，且與畢祿山、白姑大山、羊頭山並列「中橫四辣」之稱，更因其為深「V」地形，沿途陡峭，短距離高度落差高達1300公尺，單攻難度高，辣度居「中橫四辣之首」。
南投縣消防局指出，昨天下午獲報南投、花蓮交界的屏風山，有3名登山客受困松林營地附近，轄區雖隸屬花蓮，仍集結鄰近仁愛消防分隊、神鷹山區搜救隊清境中隊，會同太魯閣管理處、保七總隊第九大隊合歡小隊，支援花蓮消防局救援。
據了解，受困登山客來自彰化，受困當時為下山返程，一行人行經松林營地，未料營地附近野溪因連日大雨，溪水暴漲，水勢湍急，且水深及腰，導致他們無法渡溪下山，且山區天候持續惡劣，只好通報119對外求援。
花蓮、南投警消及山搜民力為此組成搜救隊，昨下午1時許集合後徒步挺進登山客受困地點，傍晚5時許發現受困者，當時天色已昏暗，野溪水流仍湍急，為盡快協助他們脫困，搜救人員架設繩索，涉險強行渡溪，並協助受困3人通過湍流。
搜救人員表示，昨天約在晚上7時許成功協助其橫渡湍急溪流，救出3人並陪同他們返程下山，並約在晚上10時許抵赴登山口，順利結束該起搜救勤務；而搜救隊涉險強行渡溪影片今也曝光，人員橫渡湍流過程驚險，所幸沒有人員受傷。
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