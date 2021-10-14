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不滿被鳴喇叭 他竟開車尾隨涉撞倒機車騎士後肇逃
年逾60多歲尤姓男子，10月6日下午駕車從彰化市東外環道切入機車道轉139線環山路時，不滿被後方21歲楊姓機車騎士按喇叭，尤卻一路尾隨，超車時涉嫌撞倒機車，造成楊受傷送醫，尤未停車即離去。楊即對尤提起傷害告訴，彰化警分局今天將傳喚尤到案，尤除涉嫌肇事逃逸外，如果故意衝撞則涉故意傷害。
警方指出，尤姓男子是在10月6日下午2時30分許，駕車由東往西沿著彰化市台74甲線東外環道路，欲切入機車道後，再右轉縣道139線環山路，當時，楊姓機車騎士見尤駕車突然切入機車道，為表達不滿，按了幾下喇叭。
不過，楊姓機車騎士轉向環山路時，尤駕車卻尾隨在後，前行不久，因超車撞到機車，楊人車倒地，楊受到擦傷後，由救護車送到彰化基督教醫院治療，由於楊姓騎士的機車有後行車記錄器，錄下當時情況，即向警方提告尤涉嫌傷害，警方已傳喚尤今天下午到案，釐清肇事責任。
警方表示，尤涉嫌肇事後，未留在現場，疑涉肇事逃逸，且經過調查，如果尤姓男子是故意追撞，造成楊姓騎士受傷，則涉及故意傷害罪嫌。
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