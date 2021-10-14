台中嬤勒斃身障孫 校方：才排定日期要前往關心卻接噩耗

台中發生阿嬤勒斃多重障礙孫一案，據悉少年領有第一類身心障礙證明，少年就讀的台中市立啟聰學校表示，10月初就發現少年背上有不明瘀青傷痕，原本已排定在10月16日前往探訪，沒想到就在10月8日連假前就接到噩耗，校方老師們都相當震驚。

台中市立啟聰學校表示，少年是今年9月初剛入學的新生，在校與同學互動良好、課堂上的參與度也很高，一直到10月初，班上導師發現少年背上有不明的瘀青傷痕，阿嬤在被校方詢問後表示，是因為少年在家不聽話，才會出手管教造成傷痕。

校方表示，在得知少年有此狀況後，導師便立即向校內輔導室通報，希望能深入關心少年家中情形並提供協助，在與家屬協調時間後，原定要在10月16前往拜訪，怎知就在連假前一天接到噩耗。

校方提到，案發當天上午7時許，有接到阿嬤電話表示少年因情緒不穩要請假，之後9點半就從教育局接獲少年逝世的消息，校內老師們都相當震驚。

針對少年遭校方退宿一事，校方學務處說明，少年在校內住宿時，除了生活自理能力較差、情緒較不穩定並時常性的尖叫外，甚至還會有攻擊其他學生情形，在宿舍老師與校方評估後，一樣替少年保留床位，但並不是「退宿」，而是「暫時離宿」，希望暫時以通勤上課的方式，讓少年能夠先回到家中較熟悉的環境生活，等到他情緒較能控制穩定後，再回到校內住宿。

學務處說明，校內學生在住宿前都會經過校方面試評估，但因應此次疫情狀況，並沒辦法事先與進行面試評估，所以這次申請的學生都會直接入校試住兩周，若不適合的才會建議回到家中居住。

學務處也提到，少年從9月1日就開始住宿，一直到10月4日才暫時離宿，住宿期間宿舍老師持續觀察，雖然少年狀況較不符合校內評估，校方仍努力嘗試讓他適應住宿生活，甚至超過原訂的兩周試住期，但少年的狀況並未有好轉，才會用暫時離宿的方式，讓他能循序漸進的回到校內住宿生活。

校方表示，案發後已經啟動相關機制，向導師及學生進行輔導與關心，也會在尊重家屬意願及需求之下，提供少年後事等協助。