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高鐵台南地區驚見紅衣男闖軌道 致部分列車延誤
台灣高鐵App顯示，台南地區發生人員闖入狀況，目前狀況已排除，仍有部分列車延誤。
App顯示，因受稍早台南地區人員闖入影響，目前狀況已排除，運轉陸續恢復中，仍有部分列車延誤，造成不便敬請見諒。受影響車站包含南港-左營間。
據掌握，高鐵行控中心於下午1時58分時通報，T830駕駛啟動發報告警，該列車停車於西線TK284.9，駕駛回報於TK290~TK288發現穿著紅衣男子闖入東線道旁抽菸。
該列車駕駛要求下車進行列車組外部檢查。而該路段在南科北邊。另有知情人士指出，駕駛疑似停車抓闖現行犯。
對此，高鐵說，下午1時48分於台南地路段發現人員闖入，行經該路段列車立即停車以確保安全。經駕駛確認列車設備無異常，並立即通報鐵路警察，下午2時35分由鐵路警察將闖入人員帶離，列車陸續恢復運轉。此事件造成部份列車延誤，敬請旅客見諒。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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