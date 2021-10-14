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影／埋伏撞車如電影情節 13男因債務打群架全被逮
有13名男子因債務糾紛，今天清晨6時許，分持棍棒在彰化縣芬園鄉環保公園打群架，彰化警分局據報後，啟動快打機制，派遣線上巡邏警力及偵查隊趕赴現場壓制，依刑法第150條「聚眾鬥毆罪」及第277條「傷害罪」移送彰化地方檢察署偵辦，其中有5人未成年則移由少年法庭審理。
警方表示，經過調查，衝突雙方稍早已在南投縣草屯鎮自助式KTV狹路相逢，即發生肢體衝突，遂約定在彰化縣芬園鄉環保公園談判。其中一方債務人李姓嫌犯駕駛黑色轎車在社口橋埋伏，等待債權人一方白色轎車經過時，予以撞擊，兩車均冒煙起火。
不過，雙方仍一路追逐到芬園鄉復興路環保園前廣場，當時雙方共有4車13人，其中有兩人分持棍棒攻擊對方，其餘都徒手打架。彰化警方獲報後，啟動快打部隊迅速到達現場壓制，衝突才未擴大，現場4車13人均由遭警方帶回分駐所偵辦，多數都是輕傷，經包紮已無大礙。
至於其中兩輛因撞擊冒煙起火的轎車，警方也通報芬園消防分隊調派消防車撲滅。
彰化警分局表示，聚眾鬥毆罪之首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑，在場助勢之人同樣可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，對聚眾鬥毆滋事，警方絕會在第一時間啟動快打警力到場強力壓制，嚴正執法，絕不寬待。
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