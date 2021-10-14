汽油耗盡受困遠航空難紀念碑附近山路 警送油引導脫困
宮姓男子和女友日前駕車從台中市到苗栗縣通霄鎮飛牛牧場遊玩，返程時因油料快用完，加上不熟悉路況，便依照導航指引要開往最近的加油站，不料誤駛進入山區道路，車輛汽油耗盡後拋錨在山區，當時夜幕已低垂，手機也快沒電，兩人只得報案求助，警方接獲報案後派員在130縣道遠航空難紀念碑附近發現人、車，協助添加備用油料後，引導對方的車輛沿130縣道走國道1號三義交流道南下返家，結束一場山中驚魂記。
通霄警分局表示，當地常有遊客因導航迷路，導航所規畫的最短路徑常誤導遊客走入山區蜿蜒曲折難行的鄉間小徑，提醒民眾至飛牛牧場、藍鵲度假莊園、上田咖啡等民宿遊客，返程時如欲行駛國道1號，可沿121縣道接苗48線道路前往三義交流道，行駛國道3號可沿121縣道右轉台1線公路，再右轉接128縣道至通霄交流道，可避免因遵循導航提示卻誤入偏僻難行的山道。
通霄警分局中和派出所10月10日下午5點多許接獲報案稱車輛油料耗盡，拋錨在山區需協助救援，所長羅錫欽、警員魏百夆立即帶上備用油料，沿苗37線道路進入山區沿線尋找，約30分鐘後在130縣道遠東航空空難紀念碑附近，發現宮姓男子和女友在遠處頻向巡邏車揮手，警方上前協助車輛加油後，主動在前引導對方車輛沿130縣道由國道1號三義交流道南下。
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