快訊

中職／中華電信成為第6隊？ 蔡其昌坦言「目前言之過早」

城中城住戶曝「防火門疑遭偷竊變現」 難擋惡火釀慘劇

石門溪野營遇暴漲溪水 13人受困多日今空勤出動營救

聯合報 / 記者林佳彣王燕華／宜蘭、花蓮即時報導

來自雙北6個家庭13人相約10月8日，來到宜蘭縣大同鄉石門露營，原訂11日離開，10日晚間遇暴漲溪水受困，直至昨天早上決定對外求援。宜蘭縣政府消防局昨日挺進搜救，因天候不佳暫緩，空勤直升機今天早上8點5分從花蓮起飛出動救援，9點半順利將13人吊掛到羅東綜合運動場。野營經驗豐富的他們，獲救時沒有失溫情形，身邊還有3天存糧，同時感謝搜救團隊的幫忙。

該團受困大人有6男4女、3名小孩，10月8日駕駛6輛吉普車來到石門溪野營。原定11日上午離開，山區10日晚間開始降雨，使得溪水暴漲，一行人來不及撤離，便退到溪床高灘地等待溪水退去。不過連日大雨，直到昨日溪水依舊湍急，一行人才向外求援。

受困民眾50歲黃先生表示，來石門溪玩20幾年，經常到此露營，對於環境非常熟。他說，前3日天氣陽光普照，10日晚上忽然間下大雨、溪水暴漲，「第一次遇到這個狀況」，當時有5團先行撤離，而黃先生一行考量小孩，當想撤離時已經來不及。

黃先生提到，雨勢越來越大，本來在地勢低窪處的他們，連夜拔營兩次，趕緊往距離溪水15公尺遠、約4公尺高的高灘地移動，等待溪水退去。他說，原本不想浪費社會資源，但是大雨一直沒有歇緩，隔了3天才決定求援，這幾天都睡在車上。

宜蘭縣政府消防局昨日獲報後，動員人力溯溪挺進救援，還徵調挖土機協助，並於晚間預先向空勤總隊申請直升機。直升機今天早上8點5分從花蓮基地起飛，抵達受困地點後進行吊掛，機組員考量現場天氣驟變、油量因素，決定一次完成載送任務，約9點半平安降落羅東綜合運動場，13人隨後由親友接送返家。

13名遊客受困石門溪多日，搜救團隊出動消防和義消39人、8名警力，21輛救災車、徵調2台挖土機，並申請空勤總隊直升機1架。

黃先生表示，石門溪地勢平緩，不少剛入門野營的民眾會選擇到此，是熱門的野營地點；從溪床入口到他們這幾天的露營地，得開車溯溪約40到50分鐘、路程約4公里。

機組員進行吊掛作業，考量現場天氣驟變、油量因素，決定一架次完成任務。圖／空勤總隊提供
機組員進行吊掛作業，考量現場天氣驟變、油量因素，決定一架次完成任務。圖／空勤總隊提供
13名遊客受困石門溪多日，今天獲救時沒有失溫情形。記者林佳彣／攝影
13名遊客受困石門溪多日，今天獲救時沒有失溫情形。記者林佳彣／攝影
空勤總隊直昇機載送13名受困遊客，平安降落羅東綜合運動場。記者林佳彣／攝影
空勤總隊直昇機載送13名受困遊客，平安降落羅東綜合運動場。記者林佳彣／攝影
13人受困大同鄉石門溪，空勤總隊今天派遣黑鷹直升機出動救援。圖／空勤總隊提供
13人受困大同鄉石門溪，空勤總隊今天派遣黑鷹直升機出動救援。圖／空勤總隊提供
13人受困大同鄉石門溪，空勤總隊今天派遣黑鷹直升機出動救援。圖／空勤總隊提供
13人受困大同鄉石門溪，空勤總隊今天派遣黑鷹直升機出動救援。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直昇機載送13名受困遊客，平安降落羅東綜合運動場。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直昇機載送13名受困遊客，平安降落羅東綜合運動場。圖／空勤總隊提供
13名遊客受困石門溪多日，今天獲救時沒有失溫情形。記者林佳彣／攝影
13名遊客受困石門溪多日，今天獲救時沒有失溫情形。記者林佳彣／攝影

石門 直升機 露營

延伸閱讀

空勤直升機今早出動 石門溪13遊客平安獲救

石門溪水暴漲困13遊客 搜救人員晚間待命救援

影／颱風天還去宜蘭石門溪露營？當地人搖頭替受困客擔心

13遊客赴宜蘭大同石門溪野營受困 吉普車救援遇湍急溪水翻車

相關新聞

台中嬤勒斃孫主動向警通報 檢依殺人罪聲請羈押獲准

台中市潭子區本月8日清晨發生阿嬤勒殺13歲長孫人倫悲劇，陳姓阿嬤的兒子、媳婦多年前死亡，由她照顧2名年幼孫子，因長孫疑有重度智能障礙，讓阿嬤在照顧上備受艱辛，8日清晨長孫疑因病情發作，大吼大叫，不願上學，阿嬤情緒失控勒殺長孫，主動報警，檢察官訊後依殺人罪向法院聲請羈押獲准。

城中城大火死傷慘重 高雄市府：每人先發1萬慰問金

高雄鹽埕區城中城大樓火災至今天中午已有62人送醫、14人無生命跡象， 有8死明顯死亡，死傷人數還在增加中。市長陳其邁今天...

石門溪野營遇暴漲溪水 13人受困多日今空勤出動營救

來自雙北6個家庭13人相約10月8日，來到宜蘭縣大同鄉石門溪露營，原訂11日離開，10日晚間遇暴漲溪水受困，直至昨天早上...

警察面前秀口頭禪「靠北」2男涉侮辱公務員遭送辦

孫姓男子日前要進入北投長安派出所，但卻沒量額溫、消毒，遭執勤警員制止，竟然不爽當眾嗆聲「你在靠北喔」遭依照侮辱公務員罪嫌...

嘉南大圳遭人丟大量廢棄物 嘉縣環保局要查

嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，會同當地里長及農田水利署嘉南管理處人員至現場查看，...

彰化溪湖一處透天厝失火 消防員逐層搜索有無人員受困　

彰化縣溪湖鎮彰水路2段一處透天厝今天上午約11點16分失火，二樓加蓋鐵皮屋冒出白煙，消防局據報派出32名消防人員及32輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。