石門溪野營遇暴漲溪水 13人受困多日今空勤出動營救

來自雙北6個家庭13人相約10月8日，來到宜蘭縣大同鄉石門溪露營，原訂11日離開，10日晚間遇暴漲溪水受困，直至昨天早上決定對外求援。宜蘭縣政府消防局昨日挺進搜救，因天候不佳暫緩，空勤直升機今天早上8點5分從花蓮起飛出動救援，9點半順利將13人吊掛到羅東綜合運動場。野營經驗豐富的他們，獲救時沒有失溫情形，身邊還有3天存糧，同時感謝搜救團隊的幫忙。

該團受困大人有6男4女、3名小孩，10月8日駕駛6輛吉普車來到石門溪野營。原定11日上午離開，山區10日晚間開始降雨，使得溪水暴漲，一行人來不及撤離，便退到溪床高灘地等待溪水退去。不過連日大雨，直到昨日溪水依舊湍急，一行人才向外求援。

受困民眾50歲黃先生表示，來石門溪玩20幾年，經常到此露營，對於環境非常熟。他說，前3日天氣陽光普照，10日晚上忽然間下大雨、溪水暴漲，「第一次遇到這個狀況」，當時有5團先行撤離，而黃先生一行考量小孩，當想撤離時已經來不及。

黃先生提到，雨勢越來越大，本來在地勢低窪處的他們，連夜拔營兩次，趕緊往距離溪水15公尺遠、約4公尺高的高灘地移動，等待溪水退去。他說，原本不想浪費社會資源，但是大雨一直沒有歇緩，隔了3天才決定求援，這幾天都睡在車上。

宜蘭縣政府消防局昨日獲報後，動員人力溯溪挺進救援，還徵調挖土機協助，並於晚間預先向空勤總隊申請直升機。直升機今天早上8點5分從花蓮基地起飛，抵達受困地點後進行吊掛，機組員考量現場天氣驟變、油量因素，決定一次完成載送任務，約9點半平安降落羅東綜合運動場，13人隨後由親友接送返家。

13名遊客受困石門溪多日，搜救團隊出動消防和義消39人、8名警力，21輛救災車、徵調2台挖土機，並申請空勤總隊直升機1架。