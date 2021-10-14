快訊

中職／中華電信成為第6隊？ 蔡其昌坦言「目前言之過早」

城中城住戶曝「防火門疑遭偷竊變現」 難擋惡火釀慘劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警察面前秀口頭禪「靠北」2男涉侮辱公務員遭送辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

孫姓男子日前要進入北投長安派出所，但卻沒量額溫、消毒，遭執勤警員制止，竟然不爽當眾嗆聲「你在靠北喔」遭依照侮辱公務員罪嫌送辦。無獨有偶，王男因行車糾紛進警局，不滿警方施以酒測，藉酒意罵「靠北」也遭送辦。檢方偵結認定2人涉嫌侮辱公務員，聲請簡易判決處刑。

今年7月17日上午8時許，正值新冠肺炎三級警戒期間，孫姓男子在北投分局長安派出所，未量額溫、未經手部消毒、也沒有填寫會客登記簿，就想要進入警局，徐姓警員、洪姓副所長見狀，當場勸阻請孫男在外等候。不料，孫男不悅，涉嫌在勤務台前當眾辱罵「你在靠北（哭爸，台語音譯）喔」遭警方當場查獲送辦。

今年9月13日上午10時許，王姓男子開車在路上與人發生行車糾紛，王男下車持球棒敲打車窗，警方獲報將人帶回南港分局同德派出所，要施以酒測，王男這時當眾借著酒意，用台語說「靠北（哭爸，台語音譯）」涉嫌公然侮辱王姓警員，遭依侮辱公務員送辦。

警方的監視器、秘錄器等物，分別都拍下2男子在警局內罵「靠北」2人也均坦承以言語辱罵員警。檢方認定，孫男、王男涉犯侮辱公務員罪嫌，聲請簡易判決處刑。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

公務員 台語 北投

延伸閱讀

疑國道行車糾紛釀槍響 26歲男手腕中彈手術中

警察隨機攔酒駕、違法取得證據 他酒測破0.85判無罪

下車只打N檔又未拉手煞車　連撞10多輛機車釀一人傷

發現確診者足跡 台博館宣布封館3日清消

相關新聞

台中嬤勒斃孫主動向警通報 檢依殺人罪聲請羈押獲准

台中市潭子區本月8日清晨發生阿嬤勒殺13歲長孫人倫悲劇，陳姓阿嬤的兒子、媳婦多年前死亡，由她照顧2名年幼孫子，因長孫疑有重度智能障礙，讓阿嬤在照顧上備受艱辛，8日清晨長孫疑因病情發作，大吼大叫，不願上學，阿嬤情緒失控勒殺長孫，主動報警，檢察官訊後依殺人罪向法院聲請羈押獲准。

城中城大火死傷慘重 高雄市府：每人先發1萬慰問金

高雄鹽埕區城中城大樓火災至今天中午已有62人送醫、14人無生命跡象， 有8死明顯死亡，死傷人數還在增加中。市長陳其邁今天...

石門溪野營遇暴漲溪水 13人受困多日今空勤出動營救

來自雙北6個家庭13人相約10月8日，來到宜蘭縣大同鄉石門溪露營，原訂11日離開，10日晚間遇暴漲溪水受困，直至昨天早上...

警察面前秀口頭禪「靠北」2男涉侮辱公務員遭送辦

孫姓男子日前要進入北投長安派出所，但卻沒量額溫、消毒，遭執勤警員制止，竟然不爽當眾嗆聲「你在靠北喔」遭依照侮辱公務員罪嫌...

嘉南大圳遭人丟大量廢棄物 嘉縣環保局要查

嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，會同當地里長及農田水利署嘉南管理處人員至現場查看，...

彰化溪湖一處透天厝失火 消防員逐層搜索有無人員受困　

彰化縣溪湖鎮彰水路2段一處透天厝今天上午約11點16分失火，二樓加蓋鐵皮屋冒出白煙，消防局據報派出32名消防人員及32輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。