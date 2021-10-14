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警察面前秀口頭禪「靠北」2男涉侮辱公務員遭送辦
孫姓男子日前要進入北投長安派出所，但卻沒量額溫、消毒，遭執勤警員制止，竟然不爽當眾嗆聲「你在靠北喔」遭依照侮辱公務員罪嫌送辦。無獨有偶，王男因行車糾紛進警局，不滿警方施以酒測，藉酒意罵「靠北」也遭送辦。檢方偵結認定2人涉嫌侮辱公務員，聲請簡易判決處刑。
今年7月17日上午8時許，正值新冠肺炎三級警戒期間，孫姓男子在北投分局長安派出所，未量額溫、未經手部消毒、也沒有填寫會客登記簿，就想要進入警局，徐姓警員、洪姓副所長見狀，當場勸阻請孫男在外等候。不料，孫男不悅，涉嫌在勤務台前當眾辱罵「你在靠北（哭爸，台語音譯）喔」遭警方當場查獲送辦。
今年9月13日上午10時許，王姓男子開車在路上與人發生行車糾紛，王男下車持球棒敲打車窗，警方獲報將人帶回南港分局同德派出所，要施以酒測，王男這時當眾借著酒意，用台語說「靠北（哭爸，台語音譯）」涉嫌公然侮辱王姓警員，遭依侮辱公務員送辦。
警方的監視器、秘錄器等物，分別都拍下2男子在警局內罵「靠北」2人也均坦承以言語辱罵員警。檢方認定，孫男、王男涉犯侮辱公務員罪嫌，聲請簡易判決處刑。
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