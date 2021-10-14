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高雄城中城大火／住戶被鄰居叫醒 搭電梯逃生才隔一分鐘整棟停電

中央社 / 高雄14日電

高雄鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨近3時火警，毛姓9樓住戶受訪時說，當時被對面鄰居叫醒，情急之下搭電梯逃生，結果1樓火勢太大改從地下室逃生，才跑出去整棟樓就停電，相當恐怖。

住在「城中城」社區已逾30年的毛姓住戶表示，他是淺眠的人，凌晨3時左右聽到對面住戶一直大喊「你們那棟失火了」被吵醒，他開窗向下看發現濃煙，察覺事情大條，沒考慮太多，拿了手機就搭電梯向下跑，但又發現1樓火勢太大，於是跑到地下室，從逃生出口驚險逃生。

他說，當時還有幾名也住在9樓的住戶跟他一起逃生成功，且在他出電梯1分鐘後整棟大樓便停電，火也已經燒到2樓以上，能夠安然無恙真的是相當幸運；事後想想，火災時搭電梯真的很危險。

毛姓住戶說，整棟樓上百戶，一半以上都有住人，希望大家都平安。

一名住在大樓對面的目擊者受訪表示，凌晨將近3時聽到「劈啪」爆炸聲響和雜物聲響，她下樓查看，發現對面1樓全面起火燃燒，火勢延燒相當迅速，但沒聽到什麼爭吵聲。

另名附近住戶則說，先看到煙霧，緊接著就有火光竄出，他懷疑是瓦斯氣爆趕緊報案，但也沒聽到什麼爭吵聲。

消防人員編組進入大樓內搜救，同時透過雲梯車在外查看生還者。多名被救出的住戶滿臉煙灰、餘悸猶存，被抬上擔架後迅速送醫。也有家屬焦急在外詢問消防搜救進度，希望趕快看見家人。

城中城內至中午疑有多人仍待救，情況不樂觀。記者林保光／攝影
城中城內至中午疑有多人仍待救，情況不樂觀。記者林保光／攝影

高雄鹽埕區城中城大樓火災至今天中午已有62人送醫、14人無生命跡象， 有8死明顯死亡，死傷人數還在增加中。記者劉學聖／攝影
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電梯 停電

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