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英雄救美救出網路遊戲女玩家 但自己也吃上官司

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

林男在臉書刊登內容「販售42歲重度SM奴請私訊」媒介小蘋（化名）性交易訊息，並上傳她照片，經鄭男發現小蘋疑似他網路遊戲的玩家朋友，欲幫助小蘋而假意與林連繫，協議以每月8萬元代價與她嘿咻，經鄭與小蘋見面後告知詳情，並取走林的斜背包，鄭與林發生衝突，持玩具槍指向林，還持玩具槍朝林揮舞後，再駕車載小蘋向警方報案，結果林被依妨害風化罪判刑3月，得易科罰金；而鄭被依妨害自由罪起訴。

檢審查出，林男（25歲）於去年1月間，透過交友軟體認識小蘋後，雙方交往成為男女朋友。林意圖營利，去年5月初使用臉書連結公開臉書社團後，發表內容為「販售42歲重度SM奴請私訊」媒介小蘋性交易訊息，並上傳她的照片。

鄭男（30歲）上網得知後，發現小蘋疑似他先前透過網路遊戲認識的玩家朋友，鄭即基於幫助小蘋之意而與林男連繫，並假意與林協議以每月8萬元或不限期100萬元代價，由林媒介與鄭為性交等行為，並約定於去年5月6日凌晨，在中市某旅館704號房與小蘋見面。

林媒介完成後，僅告知小蘋鄭男見面為性交易，時間為3天，需陪同鄭吃飯、聊天及配合需求為性交行為等，並未告知與鄭協議內容。林於5月6日凌晨，帶同小蘋前往該旅館704號房，並通知鄭至該房與她見面為性交易，林則另行前往房內等候。

鄭至另一房與小蘋見面後，即告知她詳情，並經她同意後，叫她先至鄭的車上等候，鄭則前往林所在房間，將此事告知林後，取走林的斜背包電梯離開旅館，林要求鄭返還斜包，鄭即以玩具槍恫嚇林，林見狀奪下玩具槍，鄭再取出鐮刀朝林揮舞，並取回林手上的玩具槍，再駕車載小蘋向警方報案。台中地院以林男犯圖利媒介性交罪，判刑3月，得易科罰金。

林男也報警，警方持搜索票前往鄭男住處搜索，查扣鐮刀，以及其他4人的證件，鄭所涉竊盜部分，另由警方偵辦中。而本案檢察官依妨害自由罪將鄭男起訴。

鄭男發現小蘋疑似他網路遊戲的玩家朋友，欲幫助小蘋而假意與林連繫，趁機救出小蘋，但鄭也因而吃上官司。本報資料照片
鄭男發現小蘋疑似他網路遊戲的玩家朋友，欲幫助小蘋而假意與林連繫，趁機救出小蘋，但鄭也因而吃上官司。本報資料照片

性交易 網路遊戲

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