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嘉南大圳遭人丟大量廢棄物 嘉縣環保局要查

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，會同當地里長及農田水利署嘉南管理處人員至現場查看，現場廢棄物為廢木板、碎磚瓦、編職袋等裝潢廢棄物，數量約27立方米；環保局表示，將與警方合作調閱臨近路口監視器及追查行為人，並要求大圳管理機關農田水利單位善盡管理權責。

環保局表示，初步勘查遭棄置雖為一般廢棄物，因嘉南大圳為灌溉溝渠，為避免影響大排水質及水流，已請管理單位應將廢棄物暫時移置離開大排水體，目前已追查行為人及廢棄物追查來源，如發現不法一定依法嚴懲並移送法辦，違者最重將面臨5年以下刑責，得併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，近期縣內查獲非法棄置廢棄物類型，因為嘉義縣檢警環調聯合積極查緝下及民眾警覺性提高，由過去租地大量非法掩埋或堆置營建廢棄物型態，轉變為隨機任意傾倒少量廢棄物，且多數棄置地點鄰近河川堤岸，因為隨機傾倒立即離開，難以查獲現行犯，最終土地管理機關仍需負清理之責。

環保局再次呼籲，土地管理機關應善盡土地管理責任，對於所有或管轄土地應不定期巡視外並廣設監視器或圍攔阻設施，加強預防措施以遏阻不法；民眾如發現有可疑車輛或棄置廢棄物情形，可通報當地派出所，或撥打環保局公害陳情專線：0800-066666。

嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物。圖／嘉義縣政府環保局提供
嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物。圖／嘉義縣政府環保局提供
嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物。圖／嘉義縣政府環保局提供
嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物。圖／嘉義縣政府環保局提供
嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物。圖／嘉義縣政府環保局提供
嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物。圖／嘉義縣政府環保局提供
嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物。圖／嘉義縣政府環保局提供
嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物。圖／嘉義縣政府環保局提供
嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物。圖／嘉義縣政府環保局提供
嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物。圖／嘉義縣政府環保局提供

廢棄物 監視器 嘉義

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